Robeco nomme un responsable mondial de l'investissement thématique

Robeco nomme Ralf Oberbannscheidt au poste nouvellement créé de responsable mondial de l'investissement thématique. À ce titre, il supervisera les équipes et le développement de l'offre d'investissement thématique actif. Basées à Rotterdam et à Zurich, les équipes d'investissement gèrent ensemble environ 18,7 milliards d'euros d'actifs. Ralf Oberbannscheidt, dont l'objectif sera de coordonner le travail de ces deux équipes, entrera en fonction le 1er mai 2023 et rendra compte à Mark van der Kroft, CIO Actions fondamentales et quantitatives. Il sera basé à Zurich.



Dans l'attente de l'approbation réglementaire, Ralf Oberbannscheidt rejoindra également le comité exécutif de Robeco Switzerland Ltd. - un pôle dédié aux stratégies thématiques durables.



Avant de rejoindre Robeco, Ralf Oberbannscheidt était employé auprès de Global Thematic Partners, New York, en qualité de partenaire fondateur et gérant de portefeuille. Parmi ses responsabilités en matière de gestion et de supervision, il a été gérant de portefeuille pour les stratégies Global Thematic et Global Agribusiness, de même que responsable de la gestion des analystes et des portefeuilles.