Robeco nomme une nouvelle gérante pour la stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities 18/01/2022 | 15:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Robeco a annoncé la nomination de Natalie Falkman en tant que gérante de portefeuille senior de la stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities. Basée à Zurich, elle rejoint Robeco après avoir travaillé pour Swedbank Robur, où elle était gérante de portefeuille senior pour la stratégie actions Kapitalinvest, un fonds mondial avec des critères de durabilité élevés et un classement Morningstar cinq étoiles.



Auparavant, Natalie Falkman a occupé plusieurs postes chez Carnegie Investment Bank à Stockholm, notamment ceux d'analyste actions spécialisée dans les biens d'équipement nordiques, d'analyste des ventes et des ventes d'actions institutionnelles pour la région nordique, et de responsable de la recherche en actions des marchés émergents axée sur la Russie, la CEI et l'Afrique.





© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MORNINGSTAR, INC. -1.59% 291.48 -13.39% SWEDBANK AB -1.30% 180.24 0.34% US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) 0.59% 76.6515 2.01% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue