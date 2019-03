Robeco publie son rapport « Sustainability Inside » pour 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Robeco a publié de son rapport " Sustainability Inside " pour 2019. Au travers de ce rapport, la société réaffirme sa place de leader européen en matière d'investissement durable. Ce rapport est aussi l'occasion de rappeler que la durabilité est au cœur de son approche d'investissement : les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont intégrés dans le processus d'investissement de toutes ses stratégies actions fondamentales, obligataires et quantitatives, ainsi que dans sa gamme de solutions dédiées durables.De plus, Robeco s'appuie sur l'expertise de son équipe " Vote & Engagement " et combine l'investissement durable à ses autres stratégies d'investissement telles que l'investissement factoriel." La durabilité fait partie de l'ADN de Robeco et nous sommes fiers d'être à la pointe de ce thème d'investissement passionnant depuis plus de deux décennies, a déclaré Masja Zandbergen, responsable de l'intégration ESG chez Robeco.