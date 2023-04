Robert F. Kennedy Jr, avocat et sceptique à l'égard des vaccins, se lancera dans la course à la Maison-Blanche en 2024, devenant ainsi le deuxième candidat démocrate de longue date à défier le président Joe Biden dans sa course à la réélection.

M. Kennedy, 69 ans, fils du sénateur Robert F. Kennedy, candidat à l'élection présidentielle de 1968, a déposé mercredi un dossier auprès de la Commission électorale fédérale.

Marianne Williamson, le gourou du développement personnel qui a mis en garde contre la "force psychique sombre" déclenchée par le président républicain Donald Trump, a lancé une candidature démocrate à la présidentielle de 2024 en mars, appelant à la "justice et à l'amour".

Sceptique de longue date à l'égard des vaccins, Mme Kennedy a été chargée en 2017 de superviser un groupe présidentiel chargé d'examiner la sécurité des vaccins et la science à la demande du président élu américain Donald Trump, une décision qui a immédiatement suscité des critiques de la part de scientifiques et d'experts en santé publique qui craignaient qu'elle ne légitime les sceptiques de la vaccination des enfants.

En 2021, Instagram a supprimé le compte de M. Kennedy après qu'il a partagé à plusieurs reprises des affirmations démenties sur le COVID-19, en violation de ses politiques sur la pandémie de coronavirus.

L'avocat spécialiste de l'environnement, membre de la célèbre dynastie politique américaine, était le neveu du président assassiné John F. Kennedy.

Le mois dernier, M. Kennedy a fait allusion à ses ambitions présidentielles dans un message publié sur Twitter, dans lequel il demandait de l'aide pour décider s'il devait se présenter à la Maison-Blanche.

"S'il semble que je puisse réunir l'argent et mobiliser suffisamment de personnes pour gagner, je me lancerai dans la course", a-t-il écrit.

"Si je me présente, ma première priorité sera de mettre fin à la fusion corrompue entre le pouvoir de l'État et celui des entreprises, qui a ruiné notre économie, brisé la classe moyenne, pollué nos paysages et nos eaux, empoisonné nos enfants et nous a privés de nos valeurs et de nos libertés.