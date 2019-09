Robert Mugabe, du libérateur à l'oppresseur

par MacDonald Dzirutwe et Ed Cropley

HARARE, 6 septembre (Reuters) - Adulé à son arrivée à la tête du Zimbabwe indépendant en 1980, Robert Mugabe s'est mué au fil des décennies en autocrate obsédé par le pouvoir.

Héros de la libération, champion de la réconciliation après un siècle de domination blanche dans ce qui fut la Rhodésie du Sud, il s'est mis à truquer les élections, détruire une économie autrefois prospère, mettre sur pied des escadrons de la mort pour assurer son maintien à la tête de l'Etat.

Premier ministre lors de l'indépendance en 1980, il a été élu président sept ans plus tard, fonction qu'il n'a abandonnée que contraint et forcé en novembre 2017, chassé par ses propres forces armées.

Jusqu'au bout, Robert Mugabe aura fait la preuve de sa ténacité - ou de son entêtement - en refusant d'accepter son expulsion de la Zanu-PF, le parti au pouvoir, sous la pression des militaires. Ce n'est qu'au bout d'une semaine, lorsque le Parlement a entamé une procédure de destitution, qu'il a fini par démissionner, le 21 novembre 2017.

Si son départ a déclenché des scènes de liesse dans le pays de 13 millions d'habitants, Robert Mugabe n'a jamais digéré cette trahison "anticonstitutionnelle et humiliante".

A la veille de l'élection présidentielle de juillet 2018, la première à laquelle il ne participait pas, il avait confié à des journalistes qu'il voterait en faveur de l'opposition, ce qui aurait été totalement impensable quelques mois plus tôt.

Pour Chris Mutsvangwa, l'influent chef des anciens combattants de la guerre de libération qui a duré sept ans jusqu'à l'indépendance, Mugabe a, en vieillissant, "laissé le pouvoir entre les mains d'une bande de voleurs réunie autour de sa femme", l'impopulaire Grace Mugabe, surnommée "Gucci Grace" pour ses goûts de luxe.

Mugabe est marié depuis 1995 à Grace Marufu, son ex-secrétaire, qu'il a épousée trois ans après la mort de sa première femme d'origine ghanéenne, Sally, dont on disait qu'elle seule était capable de le réfréner.

C'est en souhaitant voir Grace lui succéder, en 2017, que Robert Mugabe déclenchera la colère des militaires et le coup d'Etat qui mettra fin à son règne.

"L'HOMME PENSANT DE LA GUÉRILLA"

Né le 21 février 1924, dans une mission catholique près de Harare, Robert Mugabe a été élevé par des prêtres jésuites avant de devenir instituteur puis de rejoindre les bancs de l'Université de Fort Hare, en Afrique du Sud, vivier du nationalisme africain.

De retour en Rhodésie en 1960, il entre en politique mais le pouvoir blanc auquel il s'oppose le condamne quatre ans plus tard à dix années de prison.

Lorsque son fils, encore nourrisson, meurt du paludisme en 1966, le gouvernement alors dirigé par Ian Smith refuse de le laisser assister aux funérailles.

Après sa libération dans les années 1970, Robert Mugabe grimpe un à un les échelons de l'Armée africaine de libération nationale du Zimbabwe, l'aile militaire de l'Union nationale africaine du Zimbabwe (Zanu).

Il est "l'homme pensant de la guérilla", grâce à ses sept diplômes glanés au fil de ses années d'université et de prison.

En 1980, lors de l'indépendance, il devient le premier chef du gouvernement noir de l'ancienne Rhodésie. Il plaide alors, plus de dix ans avant Nelson Mandela, pour la réconciliation entre Noirs et Blancs.

L'économie est prospère, l'Etat dépense de l'argent pour construire des routes, des barrages et améliorer l'éducation de la jeunesse noire. Au milieu des années 1980, de nombreux Blancs qui s'étaient réfugiés en Grande-Bretagne ou en Afrique du Sud par crainte de violences, regagnent le pays.

Le premier signe de durcissement du régime survient à la même époque, lors d'une révolte dans la province occidentale du Matabeleland dont Mugabe impute la responsabilité à un rival de la guerre de libération, Joshua Nkomo, et qu'il réprime avec férocité.

Mugabe envoie des unités formées en Corée du Nord, suscitant un tollé international en raison des atrocités commises contre les civils. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, 20.000 personnes trouvent la mort, la plupart appartenant à la tribu minoritaire Ndebele de Joshua Nkomo.

Après deux mandats de Premier ministre, Robert Mugabe renforce son emprise sur le pays en modifiant la Constitution afin de devenir président en 1987.

A la fin des années 1990, le père de l'indépendance subit cependant un premier avertissement dans les urnes, lors d'un référendum sur un nouveau changement de la Constitution. Mugabe rejette cette défaite sur les Blancs minoritaires, qualifiés d'"ennemis du Zimbabwe".

GUERRE AUX COLONS

Quelques jours plus tard, la colère longtemps contenue de la majorité noire face à la lenteur des réformes agraires éclate lorsque des groupes de Zimbabwéens se présentant comme des anciens combattants de la guerre d'indépendance s'emparent de fermes appartenant aux Blancs.

Robert Mugabe leur apporte un soutien sans nuance. "Peut-être que nous avons commis une erreur en ne finissant pas la guerre dans les tranchées", dit-il en 2000. "Si les colons avaient été vaincus par les armes, peut-être que nous n'aurions pas les mêmes problèmes."

La campagne d'occupation des fermes blanches accélère la déconfiture de ce qui était l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique, sur fond d'hyperinflation.

Le produit intérieur brut se contracte de plus d'un tiers entre 2000 et 2008 et le taux de chômage atteint 80%. Plusieurs millions d'habitants quittent le pays, beaucoup pour l'Afrique du Sud voisine.

Rejetant les critiques, Robert Mugabe continue de se dépeindre comme un nationaliste africain en lutte contre les forces impérialistes et racistes à Londres et Washington.

Le pays touche le fond en 2008, lorsque l'inflation alors de 500 milliards pour cent incite les électeurs à voter pour l'opposant historique de Mugabe, l'ex-syndicaliste Morgan Tsvangirai, soutenu par les Occidentaux.

Menacé de défaite au second tour de la présidentielle, Robert Mugabe a de nouveau recours à la violence, contraignant Tsvangirai à retirer sa candidature après la mort de dizaines de ses partisans tués par des voyous à la solde de la Zanu-PF.

L'Afrique du Sud obtient que les deux hommes s'unissent dans une coalition pour gouverner le pays mais Mugabe tire toujours les ficelles, contrôlant l'armée, la police et les services secrets.

L'âge aidant, alors que des rumeurs lui prêtant un cancer s'intensifient, Robert Mugabe assure qu'avec le temps, son animosité envers Tsvangirai s'est dissipée.

"Même si nous avons boxé l'un contre l'autre, ce n'est plus aussi hostile qu'auparavant", dit-il à la veille de l'élection de 2013. Pendant ce temps, son entourage achève le truquage des listes électorales pour assurer sa réélection.

Dans un câble diplomatique de 2007 rendu public par le site WikiLeaks, l'ancien ambassadeur des Etats-Unis à Harare Christopher Dell disait de lui : "Pour rendre au diable ce qui lui appartient, il faut reconnaître que cet homme est un brillant tacticien."

Seul le fidèle Emmerson Mnangagwa, vice-président de 2014 jusqu'à son éviction en 2017, aujourd'hui son successeur à la tête de l'Etat, semble s'être montré plus malin. (Avec Cris Chinaka Jean-Stéphane Brosse pour le service français)