Robert Walters Switzerland AG: Le cabinet de recrutement Robert Walters étend sa gamme de services en Suisse

Le bureau de Genève a ouvert ses portes le 1 er octobre 2018 pour répondre à la demande accrue de candidats cadres experts dans la région,

Robert Walters avait inauguré sa présence en Suisse il y a près de 10 ans avec son bureau de Zurich ouvert dès 2009, Robert Walters ouvre ainsi sa première succursale à Genève fort d'un constat simple : 61 % des cadres suisses seront à la recherche d'un nouveau projet professionnel au cours des 12 prochains mois (source : enquête Robert Walters 2018 sur les salaires en Europe) ; ce dans un contexte de quasi plein emploi sur les cadres experts.



Christian Atkinson, directeur de Robert Walters Suisse : « Nous sommes présents en Suisse depuis près de 10 ans et nous aidons depuis longtemps les entreprises genevoises depuis Zurich. Aujourd'hui, nous sommes ravis de proposer des services encore plus localisés et plus personnalisés dans la zone francophone du pays. Réputée internationalement pour sa stabilité et sa croissance soutenue, Genève est à l'heure actuelle une ville particulièrement stratégique pour nous. Au cours des 12 prochains mois, la demande en professionnels dans les domaines de la finance, de l'IT ou encore du marketing, s'annonce particulièrement forte en Suisse romande. »



Guillaume Blanchin, avec ses 13 ans d'expérience dans le recrutement de cadres et de dirigeants, pilote l'entité genevoise après une expérience internationale en Espagne et en France (dernièrement en charge de nos activités à Lyon).



Guillaume Blanchin, directeur de Robert Walters à Genève, ajoute : « Zurich et Genève sont les régions économiques les plus importantes en Suisse, et représentent à ce titre des zones d'expansion stratégiques. Notre équipe francophone est experte dans la recherche de candidats cadres en local mais aussi avec un spectre international. Je suis ravi de faire évoluer notre offre en Suisse afin de proposer une approche plus locale et spécialisée aux entreprises et aux candidats installés à Genève, initialement sur les segments de la Finance et de l'IT. La tension structurelle et conjoncturelle sur ces profils est telle que notre présence à Genève devenait essentielle, à la demande de nos clients et candidats »



Robert Walters est l'un des cabinets de recrutement professionnel les plus importants au monde et a pour mission de placer des professionnels de haut niveau à des postes seniors ou intermédiaires, qu'ils soient permanents, temporaires ou en intérim. Depuis 2009, notre équipe suisse recrute des candidats dans des secteurs aussi variés que la comptabilité et la finance, les services bancaires et financiers, la vente et le marketing, la santé et l'informatique. Fondé en 1985, le cabinet Robert Walters est aujourd'hui présent dans 28 pays.



Maren Schneider - Responsable marketing Suisse et Allemagne

Tél. : +49 (0) 69 9203840022

