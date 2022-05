Robinhood accepte de régler la plainte des clients concernant les pannes de 2020

La société a déposé une notification de l'accord en cours auprès d'un tribunal fédéral de San Francisco jeudi, indiquant qu'elle était en train de résoudre les détails de l'accord et qu'elle demanderait l'approbation du tribunal pour un règlement dans les 60 jours. Les documents judiciaires n'ont pas révélé le montant que Robinhood paiera pour régler l'action, qui demandait des dommages et intérêts pour une classe de tous les utilisateurs américains qui détenaient des actions ou des options pendant une panne de service le 2 mars 2020.

La poursuite cherche également à obtenir des dommages et intérêts pour certains utilisateurs qui ont perdu de l'argent à cause des pannes des 2, 3 et 9 mars 2020.

Un porte-parole de Robinhood a refusé de commenter vendredi.

Les actions Robinhood se négociaient à environ 10,38 $ vendredi après-midi, soit une hausse d'environ 11,9 % par rapport à la clôture de jeudi.

La société basée à Menlo Park, en Californie, qui s'est présentée comme démocratisant la finance, a profité d'un regain d'intérêt pour le trading d'actions de la part des investisseurs particuliers pendant la pandémie, mais a depuis fait face à des contestations juridiques de la part d'utilisateurs affirmant que l'application n'a pas tenu ses promesses.

Le procès intenté à San Francisco allègue que les pannes de Robinhood ont fait perdre de l'argent aux utilisateurs lorsqu'ils ne pouvaient pas négocier. Les utilisateurs accusent Robinhood de négligence, de rupture de contrat, de violation des lois californiennes sur le commerce équitable et d'autres revendications.

D'autres utilisateurs ont intenté une action en justice après que Robinhood ait temporairement restreint les échanges en janvier 2021 lors d'un rallye de Gamestop Corp, AMC Entertainment et d'autres actions dites "mèmes". Un juge a rejeté le recours collectif proposé en janvier, déclarant que de telles restrictions étaient autorisées par l'accord client de Robinhood.