Robinhood boit la tasse et prend le chemin des actions ultra-volatiles "meme"

L'action du populaire courtier en ligne américain Robinhood, en passe de devenir une action "meme" dopée par des internautes boursicoteurs, a dégringolé jeudi, perdant plus d'un quart de sa valeur après avoir flambé la veille.

Hautement volatil et prisé des investisseurs particuliers en ligne, le titre avait pris jusqu'à 85% en séance mercredi pour conclure à 70,39 dollars (+50,41%). Il avait fini au 4e rang des titres les plus échangés en Bourse.

Robinhood est entré en Bourse la semaine dernière au prix de 38 dollars et n'avait alors guère été salué par les investisseurs, perdant 8% pour son premier jour de cotation.

Le vif repli de jeudi (-27,59% à 50,97 dollars) est survenu lorsque Robinhood a annoncé qu'il allait mettre sur le marché 97,8 millions d'actions supplémentaires, détenues jusqu'à présent par les fonds d'investissements ayant participé au financement de la société.

La perspective de ce flot de nouveaux titres, qui sera vendu en plusieurs fois, a fait plonger le cours de "HOOD".

Parmi les vendeurs figurent le fonds de capital-risque spécialisé dans la tech d'Andreessen Horowitz et le fonds ICONIQ, selon des documents déposés auprès de l'autorité boursière SEC.

"Robinhood est la dernière action +meme+", en référence aux images virales sur internet, relevaient les analystes de Datatrek évoquant la volatilité qui a saisi Wall Street au début de l'année lorsque les actions "feu-de-paille" de type GameStop ont attiré en masse les boursicoteurs en ligne.

L'application Robinhood, reine du courtage sans commission, avait été au centre de ce mouvement de volatilité extrême autour de la chaîne de magasins vidéo Gamestop et d'autres titres, objets d'un engouement frénétique des investisseurs internautes.

"Sur Robinhood, il semble qu'il y ait une grande cohorte d'investisseurs ambitieux et agressifs utilisant les réseaux sociaux qui ont trouvé une nouvelle aire de jeux", commentait Art Hogan de National Securities à l'AFP.

Ces nouvelles ventes d'actions Robinhood ne concernent pas les fondateurs Vladimir Tenev et Baiju Bhatt de l'entreprise de Menlo Park (Californie). Ceux-ci conservent chacun 7,8% du capital et près d'un tiers des droits de votes.

Avec son haut cours de la veille, la valorisation sur le marché de Robinhood a porté le trublion du monde de la finance né il y a moins de dix ans, au rang de onzième institution financière du S&P 500, devant la vénérable Bank of New York Mellon, soulignait le New York Times. Elle reste largement en dessous de son rival Schwab.

