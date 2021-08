Robinhood chahuté par la SEC et PayPal

Les actions Robinhood ont accru des pertes déjà engagées arès que CNBC a rapporté que PayPal explorait les moyens de permettre à ses clients américains de négocier des actions sur sa plateforme. Elles ont encore plus baissé lorsque Gary Gensler, président de la SEC (Commission américaine des valeurs mobilières et des changes) a déclaré à Barron's dans une interview publiée lundi que les achats de flux d'ordres présentent "un conflit d'intérêts inhérent".

Les courtiers de détail tels que Robinhood envoient les ordres de leurs clients aux courtiers de gros et aux hedge funds plutôt qu'aux bourses, dans le cadre de cette pratique controversée connue sous l'acronyme PFOF. Pour plus de détails, la vidéo qui suit explique la façon dont Robinhood se rémunère.

Comment Robinhood gagne de l'argent ?

Gensler a déclaré qu'en plus de faire un petit écart sur chaque transaction, les grossistes ou les teneurs de marché obtiennent également des données, le premier regard sur une transaction et la capacité de faire correspondre les acheteurs et les vendeurs à partir du flux d'ordres qu'ils paient aux courtiers de détail. "Cela pourrait ne pas être les marchés les plus efficaces pour les années 2020", a déclaré Gensler dans l'interview à Barron's.

Gensler n'a pas dit si la SEC avait trouvé des cas où les conflits d'intérêts avaient porté préjudice aux investisseurs.

Une pratique sous surveillance

La SEC examine de près la PFOF, car elle craint qu'elle n'incite les courtiers à envoyer les ordres de leurs clients à des plateformes de négociation qui maximisent leur propre profit au lieu de fournir aux clients la meilleure exécution pour leurs transactions.

Les actions de Robinhood ont clôturé en baisse de 6,9% à 43,64 USD. L'action est entrée en bourse fin juillet et a gagné environ 25% depuis, selon les données de Refinitiv.

La simplicité de l'interface de Robinhood l'a rendu populaire auprès des investisseurs qui négocient depuis chez eux pendant la pandémie de COVID-19 et a contribué à l'envolée des actions de sociétés comme GameStop, entre autres actions mèmes.

Dans une réponse par e-mail à Reuters, un porte-parole de Robinhood a rappelé les remarques antérieures de son directeur financier selon lesquelles la société défendrait ses clients et veillerait à ne pas ériger de barrières à l'entrée.