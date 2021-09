Robinhood va commencer à tester les portefeuilles de crypto-monnaie

La société commencera à tester les portefeuilles de cryptomonnaies le mois prochain, avec un plan pour un déploiement plus large l'année prochaine, a révélé Robinhood mercredi.

Le portefeuille permettra aux utilisateurs de transférer les monnaies numériques prises en charge depuis et vers leurs comptes de courtage, d'effectuer des achats réels directement depuis le portefeuille et de participer plus largement à l'écosystème de la blockchain, comme l'achat de jetons non fongibles (NFT).

Ce changement a été le plus demandé par les clients de Robinhood.

Actuellement, les utilisateurs de l'application ne peuvent acheter, vendre ou détenir que certaines cryptomonnaies, comme le bitcoin et le dogecoin.

Les échanges de cryptomonnaies ont tellement augmenté sur Robinhood qu'au trimestre dernier, ils ont dépassé les échanges d'actions sur l'application pour la première fois.

Les investisseurs sont impatients de voir l'application diversifier ses sources de revenus après un début de marché décevant en juillet.

L'action a progressé de 15 % par rapport à son prix d'introduction en bourse, ce qui est un maigre gain par rapport aux autres introductions en bourse.