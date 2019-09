Roche : les derniers résultats pour le cancer du foie

27/09/2019 | 15:13

Roche a évalué l'efficacité et la sécurité de Tecentriq (atezolizumab) en association avec Avastin (bevacizumab) en tant que traitement pour les personnes atteintes d'un carcinome hépatocellulaire non résécable. Il s'agit de la forme la plus courante du cancer du foie.



L'étude a montré un taux de réponse confirmé de 36% chez les patients traités par l'association Tecentriq / Avastin dans le carcinome hépatocellulaire non résécable qui n'avaient pas reçu de traitement systémique antérieur.



L'association de Tecentriq et d'Avastin s'est avérée réduire le risque de maladie de 45% par rapport à Tecentriq en monothérapie.



Sandra Horning, médecin en chef de Roche, a déclaré : ' Nous sommes encouragés par ces derniers résultats, qui montrent une survie sans progression et des taux confirmés chez les personnes atteintes d'un carcinome hépatocellulaire non résécable '.



