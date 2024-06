Zurich (awp) - Le laboratoire Roche fait un pas vers une homologation sur le Vieux continent du traitement de la myopathie de Duchenne (MD) Elevidys de son partenaire massachussetais Sarepta Therapeutics. L'Agence européenne des médicaments (EMA) accepte de se pencher sur le dossier, nonobstant l'échec d'une étude clinique annoncé fin octobre de l'an dernier.

Cette thérapie génique (délandistrogène moxéparvovec) est destinée au traitement ambulatoire de patients âgés de 3 à 7 ans souffrant de cette forme de dystrophie musculaire.

Si l'étude de phase III Embark n'a pas atteint son critère primaire d'évaluation, elle a produit un faisceau d'indices confirmant son statut de première thérapie génique à apporter un effet positif significatif sur l'évolution de cette maladie dévastatrice, assorti à un profil de risque gérable, assure Roche dans un communiqué lundi.

L'Elevidys dispose déjà d'une autorisation de commercialisation aux Etats-Unis, définitive depuis le 20 juin dernier, après avoir été validé de manière conditionnelle un an plus tôt.

La multinationale rhénane annonce sinon dans un publication distincte le lancement de deux nouveaux dispositifs d'analyse pour sa gamme de tests Cobas, le c 703 et l'ISE neo analytical, destinés à améliorer l'automatisation des procédures et à augmenter la capacité d'analyse des terminaux du groupe.

jh/lf