La directrice des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), Rochelle Walensky, haut responsable de la santé publique aux États-Unis, quittera l'institution à la fin du mois de juin, ont annoncé les CDC vendredi.

Mme Walensky a dirigé l'institution pendant deux ans, en un temps utile où la pandémie de COVID-19 était à son apogée. Son agence a joué un rôle essentiel dans l'adoption des recommandations relatives aux vaccins qui ont permis de retarder la propagation mortelle du virus.

"La fin de l'urgence sanitaire COVID-19 marque une transition formidable pour notre pays, pour la santé publique et pour mon mandat de directrice du CDC", a écrit Mme Walensky au président Joe Biden dans sa lettre de démission.

Le 11 mai, le gouvernement mettra fin à l'urgence sanitaire COVID-19 qui a permis à des millions d'Américains de recevoir gratuitement des vaccins, des tests et des traitements pendant la pandémie.

"Ce faisant, nous avons sauvé et amélioré des vies et protégé le pays et le monde de la plus grande menace de maladie infectieuse que nous ayons connue depuis plus d'un siècle", écrit-elle.

"Nous avons tous bénéficié de ses services et de son dévouement à la santé publique, et je lui souhaite le meilleur pour la suite", a déclaré M. Biden dans un communiqué publié par la Maison-Blanche.