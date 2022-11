Rodez retrouve la victoire à Saint-Etienne

Rodez s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne dans ce duel qui opposait deux relégables du championnat. Les Ruthénois ont inscrit leurs deux buts au retour des vestiaires avec Marvin Senaya d'une belle frappe croisée (54') et un but contre son camp d'Anas Namri six minutes plus tard. Les Stéphanois ont même été réduits à dix avec l'expulsion de Jimmy Giraudon. Rodez n'avait plus marqué depuis près d'un mois et n'avait plus gagné en championnat depuis le 17 septembre. Cette victoire permet au club aveyronnais de remonter à la seizième du championnat, les Verts sont dix-neuvièmes. Suite de la quinzième journée ce soir avec le multiplex.

par Lilian Moy (iDalgo)