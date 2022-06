Rogers demande au tribunal d'annuler le rejet par le Bureau de la concurrence du Canada de la reprise de Shaw.

Qualifiant l'opposition à la transaction de "déraisonnable", Rogers a déclaré que le bureau n'avait pas réussi à quantifier les raisons pour lesquelles la fusion proposée avec Shaw diminuerait la concurrence. Il a ajouté que tout effet concurrentiel présumé était compensé par les "gains d'efficacité importants que la transaction générera".

Rogers, dans une pétition de 19 pages adressée au tribunal, a répondu au refus du bureau d'accepter la cession de Freedom mobile dans le cadre de la mesure corrective de la fusion. Rogers a demandé au tribunal de rejeter la demande du bureau de bloquer la transaction.

Au Canada, les trois principales entreprises - Rogers, BCE Inc et Telus Corp - représentent près de 90 % des revenus de l'industrie des télécommunications et les consommateurs ont payé les factures de téléphonie mobile les plus élevées au monde en 2021, selon un rapport de Rewheel, une société finlandaise de recherche sur les télécommunications.

Les tarifs élevés des services sans fil sont un sujet brûlant et le gouvernement a juré de les faire baisser.

Le bureau de la concurrence a bloqué l'accord et a déclaré qu'il n'était pas convaincu que la proposition de Rogers de vendre Freedom mobile maintiendrait la concurrence dans le secteur. Freedom est un fournisseur de services sans fil à bas prix qui compte environ 1,7 million d'abonnés.

Rogers a réfuté les affirmations du bureau et a déclaré que Freedom mobile resterait compétitif même après sa séparation de Shaw, car il est géré comme une entreprise indépendante. Il a déclaré qu'"un Freedom cédé aura la même incitation économique à la concurrence qu'il avait lorsqu'il appartenait à Shaw".

Le bureau a soutenu que le nouvel acheteur de Freedom serait incapable d'étendre et de déployer le réseau 5G pour faire baisser les prix du sans-fil.

Rogers a contesté les affirmations du bureau selon lesquelles Shaw était un concurrent direct de l'entreprise, affirmant que ses principaux concurrents étaient Bell et Telus.

Cette semaine, Rogers a accepté de mettre la transaction en attente.

(1 $ = 1,2588 dollar canadien)