Rohani accuse Israël de l'assassinat du scientifique Mohsen Fakhrizadeh

DUBAI, 28 novembre (Reuters) - Le président iranien Hassan Rohani a accusé samedi Israël d'avoir assassiné le scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh, que les puissances occidentales soupçonnent d'avoir dirigé des recherches destinées à doter la République islamique de l'arme atomique, a rapporté la télévision publique iranienne.

"Une fois de plus, les mains diaboliques de l'arrogance mondiale sont tachées du sang du régime sioniste usurpateur et mercenaire", a déclaré Rohani dans un communiqué faisant référence en ces termes à Israël, et rapporté par la télévision publique.

"L'assassinat du martyr (Mohsen) Fakhrizadeh démontre le désespoir de nos ennemies et la profondeur de leur haine... Son martyre ne ralentira pas nos avancées", a-t-il ajouté selon le média.

La mort de Fakhrizadeh, que l'Iran a demandé à l'Onu de condamner, pourrait provoquer une confrontation entre Téhéran et ses adversaires dans les dernières semaines de la présidence de Donald Trump, et compliquer tout effort par le président américain élu Joe Biden visant à restaurer la détente engagée sous la présidence de Barack Obama. (Parisa Hafezi; version française Camille Raynaud, édité par Gilles Guillaume)