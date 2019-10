Roidmi : Le nouvel aspirateur sans fil Roidmi F8 Lite arrive en Europe

Roidmi / Mot-clé(s) : Autres

Le nouvel aspirateur sans fil Roidmi F8 Lite arrive en Europe L'aspirateur Roidmi F8 Lite offre un large éventail de fonctionnalités à un prix très compétitif, ce qui en fait un produit exceptionnel sur le marché. La marque Roidmi , qui se distingue par la qualité de tous ses produits , a également amélioré le moteur de l'aspirateur Roidmi F8 Storm en s'adaptant toujours aux exigences des utilisateurs Suite au succès de l'aspirateur sans fil F8 Storm, la marque Roidmi et son distributeur officiel en Europe, Ziclotech Distribution and Innovation S.L, viennent de lancer en Europe le Roidmi F8 Lite, un nouveau produit qui combine puissance et design à un prix accessible. Une version allégée avec des fonctions haut de gamme Le nouveau modèle, à l'architecture ergonomique se distingue par sa facilité d'utilisation grâce à sa légèreté, 2,4 kg. Quant à son autonomie, Roidmi F8 Lite atteint jusqu'à 40 min de fonctionnement ininterrompu en mode standard. De plus, sa batterie se charge complètement en seulement 2 heures et demie. Son système avancé à quatre filtres comprend un filtre HEPA et une éponge capable d'absorber les particules de PM-O3, éliminant plus de 99 % des allergènes et rejetant l'air purifié dans l'environnement. Mais s'il y a deux caractéristiques qui définissent les aspirateurs de la marque Roidmi, ce sont leur souplesse et leur puissance. Le F8 Lite est équipé de différentes accessoires qui s'adaptent à chacune des pièces de la maison et son moteur cyclonique numérique atteint 80 000 t/min. Oubliez la gâchette avec Roidmi Tous les modèles de la marque sont dotés d'un système amélioré, différent de l'aspirateur à gâchette qui force l'utilisateur à appuyer sur le bouton pendant toute la durée de l'aspiration. La gamme d'aspirateurs Roidmi dispose d'un interrupteur de démarrage automatique qui active l'aspirateur après un seul appui. De plus, sa poignée à 270º facilite le nettoyage des endroits les plus inaccessibles, comme sous le lit ou les meubles, ce qui permet un nettoyage sans limite. Roidmi améliore le modèle F8 Storm Roidmi a lancé une version actualisée de l'aspirateur sans fil F8 Storm. Bien qu'il conserve le même nom, le nouveau modèle a amélioré la qualité de son moteur cyclonique, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Grâce à son nouveau système, il bénéficie désormais d'une garantie de 5 ans sur le moteur. Roidmi F8 Storm est devenu l'un des aspirateurs sans fil les plus populaires du Prime Day 2019 sur Amazon. Garantie et qualité Roidmi dispose d'un distributeur officiel en Europe, Ziclotech Distribution and Innovation S.L, qui s'occupe de la collecte et de la livraison à domicile, ainsi que de la garantie du produit. Tous les aspirateurs Roidmi ont une garantie sans précédent grâce à la haute qualité de leurs matériaux, 5 ans sur le moteur et 2 ans sur les composants. Contact details Rocío Alcántara +34 911 412 604 Attachement



