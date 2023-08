Genève (awp) - Le fabricant de montres haut de gamme Rolex reprend le détaillant horloger et bijoutier Bucherer. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé dans le communiqué publié jeudi soir.

En l'absence d'un héritier direct, Jörg Bucherer a décidé de mettre son groupe en vente, et le genevois Rolex s'en est porté acquéreur. La marque Bucherer sera maintenue et continuera d'opérer de manière indépendante.

Le distributeur lucernois vend depuis plus de 90 ans des montres Rolex dans ses filiales. Actuellement, c'est le cas dans 53 magasins Bucherer, alors que 48 d'entre eux vendent en plus les produits Tudor, une autre marque du groupe horloger genevois. Bucherer officie également comme centre de service officiel pour les deux marques.

Bucherer est présent en Suisse, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en France, au Danemark et en Autriche. Rolex se dit convaincu que l'opération constitue la meilleure solution pour ses propres marques et pour l'ensemble de l'assortiment de montres et bijoux d'autres marques partenaires, ainsi que pour tous les employés du groupe lucernois.

La transaction doit encore recevoir l'aval de la Commission de la concurrence (Comco).

tv/rp/buc