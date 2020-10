Romain Schneider a participé à la vidéoconférence informelle du conseil EPSCO

Le 13 octobre 2020, Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale, a participé à la vidéoconférence informelle du conseil 'Emploi, politique sociale, santé et consommateurs' (EPSCO) avec les ministres chargés de l'emploi et des affaires sociales de l'Union européenne.

Les échanges ont porté sur l'implication des travailleurs dans le processus de restructuration d'entreprises, et la mise en place de mesures de soutien aux travailleurs concernés. Dans ce cadre, Romain Schneider a cité le projet 'Future Skills' du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, qui vise à faciliter la réintégration sur le marché de l'emploi des participants au programme, en se focalisant sur les compétences transversales exigées par le marché. Des projets de formation en matière de 'reskilling' et 'upskilling' sont également en cours d'élaboration afin d'adapter la main d'œuvre aux besoins du marché du travail.

Un autre thème du conseil a concerné la promotion de l'égalité des genres sur le marché du travail. Les ministres ont présenté chacun les mesures mises en place dans leurs pays afin de promouvoir la mixité des sexes dans les métiers. Du côté du Luxembourg, le programme 'Actions positives' du ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes, est l'instrument-clé pour contribuer à faire progresser l'égalité femmes-hommes au travail. Il accompagne les entreprises, sur base volontaire, pour développer et faire certifier les bonnes pratiques.

Romain Schneider a rappelé que le contexte actuel de la pandémie risque d'accentuer le déséquilibre entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, et que l'Union européenne a un rôle central à jouer dans la mise en place de politiques publiques fortes pour garantir à toutes les personnes, indépendamment du genre, un équilibre entre vie professionnelle et privé. 'Le Luxembourg plaide pour un cadre légal fort afin d'assurer la mise en place d'un socle européen de droits sociaux pour toutes et tous', a déclaré le ministre de la Sécurité sociale.

