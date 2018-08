Rome autorise le Diciotti, avec 177 migrants à son bord, à accoster en Sicile

ROME, 20 août (Reuters) - Le gouvernement italien a annoncé lundi qu'il autorisait finalement un navire de la garde-côte italienne transportant 177 migrants secourus en mer à accoster en Sicile.

Le ministre italien des Transports, Danilo Toninelli, précise sur son compte Twitter que le Diciotti, bloqué en mer depuis cinq jours, accostera à Catane. "L'Europe doit à présent se hâter pour accomplir sa part", ajoute-t-il.

Le bateau de la Guardia Costiera attendait dans les eaux internationales depuis mercredi, quand il a porté secours à 190 migrants entassés sur une embarcation partie de Libye. Treize d'entre eux, nécessitant un traitement médical d'urgence, ont été rapidement évacués vers l'Italie mais le Diciotti a attendu ensuite une autorisation pour accoster et débarquer les 177 autres migrants.

Rome estimait que le bateau devait accoster à Malte, au motif que les migrants avaient traversé le secteur maritime sous la responsabilité maltaise - Danilo Toninelli, le ministre italien des Transports, a réclamé dimanche que l'UE sanctionne Malte pour son refus d'assistance.

La Valette a répondu que les migrants avaient refusé l'assistance maltaise et souhaitaient gagner l'Italie.

L'imbroglio autour du Diciotti est une illustration supplémentaire des tensions entre l'Italie et ses partenaires européens depuis l'arrivée au pouvoir début juin à Rome de la coalition formée par la Ligue (extrême droite) et les contestataires du Mouvement 5 Etoiles.

L'Italie, qui a enregistré plus de 650.000 arrivées de migrants sur ses côtes depuis 2014, "ne sera plus le camp de réfugiés de l'Europe", affirme le ministre de l'Intérieur et chef de file de la Ligue, Matteo Salvini, qui en appelle à la solidarité européenne.

Malte a accepté la semaine dernière d'accueillir L'Aquarius, le navire humanitaire affrété par l'ONG SOS Méditerranée dans le cadre d'un accord européen qui prévoit la répartition de la majeure partie des 141 migrants à son bord vers cinq pays européens, dont la France et l'Espagne.

La Commission européenne a annoncé qu'elle travaillait sur une solution similaire concernant les 177 passagers du Diciotti. (Steve Scherer Henri-Pierre André pour le service français)