Rome compte sur les déboires du monde aérien pour sauver Alitalia

Milan (awp/afp) - Le gouvernement italien entend constituer en juin une nouvelle société publique pour sauver la compagnie aérienne Alitalia et veut la relancer en tirant profit de la crise touchant aussi ses concurrentes, du fait de l'épidémie de coronavirus.

La compagnie, qui sera au moins dans un premier temps nationalisée, devrait disposer d'une flotte de plus de 90 appareils contre 113 actuellement, a expliqué jeudi le ministre du Développement économique, Stefano Patuanelli, devant la commission des Transports de la Chambre des députés.

D'un côté, a-t-il expliqué, la crise induite par le coronavirus a durement touché Alitalia, avec une baisse de son chiffre d'affaires de 87,5% au 22 avril.

Mais de l'autre, a-t-il souligné, la future reprise du marché aérien pourra représenter un moment de possible "reconquête de parts de marché" pour Alitalia.

A cause du coronavirus, "toutes les compagnies aériennes sont en grande difficulté et si, avant, Alitalia était comme un vase de cristal au milieu de vases d'acier, aujourd'hui ce n'est plus le cas", a-t-il noté, en estimant qu'elle "repartirait à égalité avec tous ses concurrentes".

Le premier groupe aérien européen Lufthansa a indiqué jeudi être en discussions avec les gouvernements d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique et de Suisse, où il est implanté, pour obtenir des aides financières diverses, et "assurer sa solvabilité" alors qu'elle est pratiquement clouée au sol par l'épidémie de coronavirus.

Au premier trimestre, Lufthansa a affiché une perte opérationnelle de 1,2 milliard d'euros. Elle a annoncé le 7 avril un plan de restructuration menaçant 7.000 emplois: elle se séparera de dizaines d'avions et fermera sa filiale Germanwings.

La compagnie hongroise Wizz Air, l'un des acteurs européens du transport aérien à bas coût, a elle annoncé le 14 avril la suppression de 1.000 postes.

Concernant l'emploi à Alitalia, M. Patuanelli a rappelé la volonté du gouvernement de le protéger au maximum. "Mais parler de zéro suppression de postes, je pense, est très difficile", a-t-il ajouté.

Alitalia accumule les pertes depuis des années et a dû être placée sous tutelle de l'administration en 2017.

