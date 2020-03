Rome s'apprête à prendre des mesures plus restrictives face au coronavirus

ROME, 7 mars (Reuters) - Le gouvernement italien va adopter de nouvelles mesures plus restrictives pour essayer de contenir la propagation du coronavirus dans le pays et prévoit notamment de déconseiller aux personnes d'entrer ou de quitter la région de Lombardie, l'une des plus touchées par l'épidémie, selon un projet de décret consulté par Reuters.

Jusqu'à présent, seules des zones limitées dans le nord de l'Italie ont été confinées. Le projet de décret prévoit de déconseiller l'entrée ou la sortie de la Lombardie ou de 11 provinces d'autres régions.

Le décret devrait être approuvé plus tard dans la soirée, a indiqué le chef de l'agence de protection civile, alors que le nombre d'infections au coronavirus a augmenté de plus de 1.200 au cours des dernières 24 heures.

Dans toutes les zones couvertes par le décret, y compris les villes des régions septentrionales de l'Émilie-Romagne, de la Vénétie et du Piémont, les écoles seront fermées au moins jusqu'au 3 avril.

Tous les musées, les gymnases et les piscines seront également fermés.

