Le gouverneur de Floride Ron DeSantis devrait faire son entrée tant attendue dans la course à la présidentielle de 2024 mercredi d'une manière inhabituelle - lors d'un événement avec le milliardaire Elon Musk sur Twitter.

Son entrée dans la course à l'investiture républicaine change la donne, puisqu'il deviendra probablement le plus grand rival de l'ancien président Donald Trump. Le candidat affrontera le président démocrate Joe Biden lors des élections générales de novembre 2024.

M. DeSantis, 44 ans, prévoit également de déposer des documents déclarant sa candidature auprès de la Commission électorale fédérale, ont indiqué des collaborateurs.

M. Musk, PDG de Tesla et de Twitter, qui compte 140 millions d'abonnés, a déclaré que son intervention ne constituerait pas un soutien, mais qu'elle refléterait son désir de faire du service une sorte de place publique.

L'événement Twitter aura lieu à 18 heures ET (2200 GMT).

Mercredi, M. DeSantis réunira également ses principaux donateurs dans un hôtel de Miami, où ils lanceront immédiatement ses efforts de collecte de fonds.

L'argument central de M. DeSantis pour sa candidature sera probablement qu'il est le seul républicain capable de battre M. Biden, le vainqueur de M. Trump à l'élection de 2020.

"Nous devons rejeter la culture de la défaite qui a affecté notre parti ces dernières années. Le temps des excuses est terminé", a déclaré M. DeSantis lors d'un événement organisé dans l'Iowa au début du mois.

Dans les semaines précédant sa candidature à la présidence, M. DeSantis a parcouru le pays, visitant des États tels que l'Iowa et le New Hampshire, où se tiendront des élections anticipées. Il a vanté son bilan en tant que gouverneur de Floride, notamment ses batailles avec le gouvernement fédéral au sujet des politiques de lutte contre les pandémies.

Sa décision d'attendre jusqu'à présent pour se lancer dans la course a permis à M. Trump de lancer une série d'attaques contre M. DeSantis, ce qui a coûté au gouverneur sa place dans les sondages nationaux et frustré certains alliés qui auraient préféré que M. DeSantis se lance plus tôt dans la course.

DeSantis et ses conseillers étaient déterminés à attendre pour entrer dans la course que la législature de Floride puisse lui remettre une série de victoires politiques - et les parlementaires l'ont fait.

Il a signé des mesures limitant fortement les avortements dans l'État, facilitant le port d'armes dissimulées, élargissant un programme de bons d'études permettant aux élèves de fréquenter des écoles privées et supprimant le financement des programmes de diversité dans les universités publiques, entre autres.

M. DeSantis reste engagé dans une bataille rangée avec Walt Disney Co. au sujet des critiques de la société à l'égard des lois interdisant l'enseignement des concepts d'identité sexuelle dans les écoles publiques. La société a déposé une plainte fédérale accusant M. DeSantis d'utiliser le gouvernement de l'État pour punir ses activités.

Parmi les autres candidats républicains déclarés figurent Nikki Haley, ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, et Tim Scott, sénateur de Caroline du Sud.