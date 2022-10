Rosenbaum, responsable des services publics chez Elliott Management, quitte la société -sources

Jeff Rosenbaum, qui a dirigé les investissements dans les secteurs de l'électricité et des services publics pour le compte de l'éminent investisseur activiste Elliott Management Corp, a quitté la société, ont déclaré lundi des personnes au courant de l'affaire.

Elliott, basé à West Palm Beach, en Floride, a été un investisseur prolifique dans les services publics réglementés, poussant au changement les sociétés d'électricité américaines, notamment Duke Energy Corp, Evergy Inc et Sempra Energy.

Rosenbaum, qui était un gestionnaire de portefeuille senior chez Elliott, a été le fer de lance de nombre de ces paris. Son rôle consistait notamment à façonner les campagnes et à aider à gérer les investissements existants et à rechercher de nouvelles opportunités dans le secteur.

Rosenbaum est parti ces derniers jours, selon les sources, qui ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. La raison derrière la sortie de Rosenbaum n'a pas pu être apprise.

Les départs parmi les cadres supérieurs sont rares chez Elliott, qui est largement craint et respecté dans les milieux d'affaires et qui aime garder un profil bas.

Elliott a refusé de faire des commentaires. Reuters n'a pas pu joindre Rosenbaum pour un commentaire.

Rosenbaum a rejoint Elliott en 2016 en provenance de York Capital Management, après avoir travaillé auparavant pour le fonds spéculatif D.E. Shaw & Co et le géant du capital-investissement Blackstone Inc.

Le portefeuille actuel d'investissements d'Elliott dans le secteur de l'électricité et des services publics ne sera pas affecté par le départ de Rosenbaum, a déclaré l'une des sources, car d'autres gestionnaires d'investissement de la société continueront à superviser ces entreprises.

Ces dernières années, Elliott a fait pression pour que l'on se concentre davantage sur les opérations réglementées des services publics américains, qui ont un flux de trésorerie régulier et sont capables de résister aux ralentissements économiques. Souvent, cela a impliqué de pousser, ou de soutenir, les démarches de la direction pour se séparer ou vendre des plateformes non réglementées.

Plus tôt cette année, Elliott a révélé une participation importante dans NiSource Inc., une entreprise de services publics basée à Merrillville, dans l'Indiana.

Fondée par Paul Singer, Elliott Management Corp avait 55,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion, au 30 juin.