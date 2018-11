Rosneft: bénéfice net plus que doublé au 3e trimestre

Moscou (awp/afp) - Le géant russe du pétrole Rosneft a annoncé mardi avoir plus que doublé son bénéfice net sur un an au troisième trimestre dans un contexte conjugué de hausse des prix et de la production, les pays exportateurs ayant augmenté leur offre.

Entre juillet et septembre, le groupe contrôlé à majorité par l'État russe a dégagé un bénéfice net de 142 milliards de roubles, soit environ 1,9 milliard d'euros au taux de change de mardi, et 2,5 fois le résultat enregistré un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a bondi de 53% sur un an à 2.245 milliards de roubles, soit 29,8 milliards d'euros.

Le géant russe a expliqué la forte progression de ses bénéfices, plus que triplés sur le total des neuf premiers mois de l'année, par la progression de son bénéfice d'exploitation mais aussi un effet de change positif ainsi que des effets comptables liés notamment à des acquisitions.

Le chiffre d'affaires a été soutenu par une hausse des prix en roubles ainsi que par une augmentation de production permise par le relâchement décidé par les pays de l'Opep et leurs partenaires (dont la Russie) dans leur contrôle de l'offre.

La production totale d'hydrocarbures de Rosneft a progressé de 2,7% sur un an à 5,8 millions de barils équivalent pétrole par jour en moyenne sur le troisième trimestre.

Malgré ces résultats en hausse, le patron de Rosneft Igor Setchine a mis en garde dans un communiqué sur de "sérieux défis sur le marché, y compris un contexte de prix extrêmement volatil, des perspectives incertaines pour la croissance de l'économie mondiale en 2019 et une hausse des taux d'intérêt".

"La croissance organique et la monétisation des synergies liées à l'intégration des actifs acquis récemment restent nos priorités à court terme", a-t-il expliqué.

afp/jh