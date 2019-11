Rosneft: la rentabilité se rétablit au troisième trimestre

Moscou (awp/afp) - Le géant russe du pétrole Rosneft a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice net au troisième trimestre sur un an, notamment grâce à l'assainissement d'une pollution sur un oléoduc stratégique.

De juillet à septembre, ce mastodonte semi-public a dégagé un bénéfice net de 225 milliards de roubles (environ 3,5 milliards de francs suisses), en hausse de 58,5% par rapport à la même période de l'an dernier. Sur un trimestre, le bénéfice net est en hausse de 16%.

Au troisième trimestre, Rosneft "a pu augmenter la production de liquides et compenser en partie la contraction de production du (deuxième trimestre) résultant de la baisse de pétrole transitant dans le système d'oléoducs de Transneft", a déclaré dans un communiqué le patron du groupe, Igor Setchine.

La découverte de pétrole russe de mauvaise qualité, contaminé par des chlorures, avait entraîné en avril l'interruption des approvisionnements par l'oléoduc Droujba ("Amitié" en russe), l'un des plus longs du monde, vers un certain nombre de pays dont l'Allemagne, la Slovaquie et la Pologne.

"Nous avons rétabli le débit de raffinage du pétrole brut et renforcé nos positions sur les marchés traditionnels", a précisé Igor Setchine.

Le groupe avait rapporté mardi la hausse de 2,1% de sa production de liquides au troisième trimestre par rapport au précédent, grâce à la fin de la pollution de Droujba.

Cette production a néanmoins baissé de 1,4% sur un an, ce que Rosneft explique par l'accord de réduction de l'offre concordée par la Russie et ses partenaires de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

Mesure suivie du marché, le bénéfice d'exploitation (Ebitda) a diminué de 13,8% sur un an au troisième trimestre.

afp/jh