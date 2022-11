Rossignol: nouveau plan stratégique à l'horizon 2026

Grenoble (awp/afp) - Le fabriquant d'équipement de sports d'hiver Rossignol a dévoilé mercredi un nouveau plan stratégique, visant notamment à renforcer son offre quatre saisons et à réduire son impact environnemental ainsi que celui de l'industrie du ski.

Le groupe, dont le siège est implanté près de Grenoble, prévoit d'investir 50 millions d'euros d'ici 2026, dont 27 millions d'investissements industriels, et le reste en nouveaux produits et commercialisation.

L'objectif de ce plan baptisé Ascension 2026 est de "concilier performance industrielle et approche durable, vis-à-vis de ses clients, ses collaborateurs, ses partenaires, et l'ensemble de l'écosystème de la montagne", indique-t-il dans un communiqué.

Rossignol va ainsi étendre sa gamme au-delà de son coeur de métier historique, les sports d'hiver, en poursuivant son ouverture vers des produits de type VTT, randonnée, trail, ainsi que les vêtements et chaussures.

Son usine de Sallanches (Haute-Savoie), dernière à produire des skis en France selon le groupe, deviendra "la première usine mondiale de ski éco-conçus et recyclables ainsi qu'un grand centre expert en seconde vie".

"Un tiers des skis fabriqués par le groupe devront s'intégrer dans une démarche d'économie circulaire ou d'éco-conception d'ici 2028", promet Rossignol, qui "aspire à créer un élan autour du cycle de vie des skis et des équipements de sports d'hiver et de leur recyclabilité".

Espérant "initier une démarche collaborative pour réduire collectivement l'impact environnemental du secteur", le groupe a annoncé mettre à disposition en open source depuis quelques semaines les spécificités techniques de son ski recyclable Essential.

Enfin l'entreprise, dirigée depuis un an et demi par le Belge Vincent Wauters, spécialiste de l'industrie "outdoor", prévoit de pousser davantage ses marques Rossignol, Dynastar, Lange et Look à l'international, notamment en Amérique du Nord, et table sur un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros en 2026 (contre 313 millions pour l'exercice 2021/22.

afp/rq