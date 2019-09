Genève, le 19 septembre 2019

ROTH-MIONS est un des leaders mondiaux en corps d'accumulateurs à très haute pression et bouteilles de plongée acier. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros en 2018 et ambitionne de doubler ses ventes à échéance 2022.

CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS, intermédiaire financier suisse spécialisé dans l'accompagnement financier des entreprises innovantes, a levé 1.5 millions d'euros en club deal auprès d'investisseurs privés au profit de ROTH-MIONS. Ce financement a été réalisé en dette obligataire avec amortissement mensuel du capital. Cette structuration permet aux investisseurs de récupérer rapidement leur capital et les intérêts de leur prêt, tout en réduisant fortement la charge financière pour l'entreprise.

Patrice Blandin, président de Roth-Mions, a déclaré à propos de cette transaction : « Nous sommes extrêmement satisfaits de l'aide que Capital Système Investissements nous a apportée dans la structuration d'un instrument non-dilutif pour financer notre croissance. Cette levée de fonds en dette privée qui a été réalisée en très peu de temps nous donne les moyens de financer de nouvelles activités, en particulier activer des relais de croissance sur les marchés américains et européens, et diversifier nos sources d'approvisionnement de semi-finis auprès des marchés Chinois et d'Europe de l'Est ».

A propos de Roth-Mions

Industriel basé dans le grand Lyon depuis 1975, Roth opère sur un marché de niche tant en fabrication de bouteilles de plongée, bouteilles d'hydrogène, et corps d'accumulateurs en acier à très haute pression jusqu'à 760 bars. Leader européen dans des domaines d'activité comme l'éolien, l'aéronautique ou le secteur pétrolier avec des clients grands comptes, la société est fortement tournée vers l'international où elle réalise plus de 60 % de ses ventes. www.roth-cylinders.com

A propos de Capital Système Investissements

Capital Système Investissements est un intermédiaire financier réglementé en Suisse, spécialisé dans les financements complexes à destination des entreprises en expansion rapide. CSI fondée en 2001 et basée à Genève, offre aux investisseurs qualifiés des solutions d'investissement en capital ou en dette privée, en direct ou à travers le fonds UPLIFT PRIVATE EQUITY. CSI est aussi « listing sponsor » sur Euronext-Paris www.capitalsysteme.com

Contacts :

CAPITAL SYSTÈME INVESTISSEMENTS S.A

Gilles-Emmanuel TRUTAT, Président

E-mail : getrutat@capitalsysteme.com

Tel: +41 22 840 0774

ROTH-MIONS S.A.S

Patrice Blandin, Président Directeur Général

E-mail : pblandin@roth-cylinders.com

Tel:+33 4 72 28 15 70

