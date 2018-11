Rothschild & Co : 0,1 milliard d'euros de collecte au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les revenus du troisième trimestre de Rothschild & Co en Banque privée et gestion d'actifs se sont élevés à 130 millions d'euros, en hausse de 7%. Les revenus sur neuf mois sont en progression de 4% à 391 millions d’euros. Les actifs sous gestion s'élèvent à 69,9 milliards d'euros au 30 septembre 2018 (67,3 milliards d'euros au 31 décembre 2017).L'activité a été dynamique sur les neuf premiers mois de 2018, avec une collecte nette de 2 milliards d'euros, dont 0,1 milliard d'euros au troisième trimestre. Elle est le résultat d'une collecte de 2,1 milliards d'euros en Banque privée, minorée d'une décollecte de 0,1 milliard d'euros en Gestion d'actifs. Sous l'effet conjugué de l'appréciation globale des marchés et des variations de change, les actifs ont augmenté de 0,6 milliard d'euros.S'agissant de ses perspectives, la société indique que l'activité de Banque privée et gestion d'actifs est bien positionnée pour accroître la collecte nette et poursuivre l'amélioration de sa profitabilité. En France, l'intégration opérationnelle de Rothschild & Cie et Martin Maurel sera finalisée d'ici la fin de l'année 2018.