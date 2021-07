Rothschild & Co a finalisé l'acquisition de Pâris Bertrand

Zurich (awp) - Rothschild & Co Bank AG, filiale suisse du groupe français éponyme, a finalisé l'acquisition, annoncée en décembre 2020, de la banque genevoise Pâris Bertrand. Les autorités compétentes - l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) et la Commission de surveillance du secteur financier luxembourgeoise (CSSF) - ont donné leur feu vert, a précisé l'institut jeudi soir.

Cette acquisition va soutenir les activités de Rothschild & Co Bank AG sur le marché helvétique. Présent à Genève et Luxembourg, Banque Pâris Bertrand gère environ 6,5 milliards de francs suisses d'actifs, avait indiqué à l'époque Rothschild & Co. Sa clientèle est composée de familles fortunées, de family offices et d'investisseurs institutionnels, suisses principalement.

Avec cette transsaction, dont les contours financiers n'ont pas été divulgués, les actifs des clients de la Banque privée de Rothschild & Co en Suisse excèderont 22 milliards de francs suisses, contre 16 milliards au 31 mars dernier. L'ensemble de la masse sous gestion de la division Banque privée et Gestion d'actifs de Rothschild & Co dépassera les 89 milliards d'euros.

rp/buc