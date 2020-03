Rothschild & Co : collecte nette de 2,4 milliards d'euros grâce à la banque privée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En 2019, l’activité de gestion d'actifs de Rothschild & Co a généré un résultat d'exploitation de 73 millions d'euros (2018 : 85 millions d'euros hors coûts d'intégration de Martin Maurel ou 76 millions d'euros en incluant ces coûts) pour des revenus en hausse de 3% à 497 millions d'euros. Cela représente une marge opérationnelle de 14,7% contre 17,7 % en 2018 hors coûts d'intégration de Martin Maurel ou 15,8 % en incluant ces coûts.La collecte nette s'est élevée à 2,4 milliards d'euros, toutes les implantations européennes de Banque privée ont enregistré une collecte nette, avec une année record en France, pour un total de 2,5 milliards. La gestion d'actifs a connu un flux sortant de 100 millions d'euros.Les actifs sous gestion ont augmenté de 17% à 76 milliards d'euros au 31 décembre 2019. Outre la collecte, les encours ont bénéficié d'effets marché et de taux de change positifs à hauteur de 8,8 milliards d'euros.Dans ses perspectives, Rothschild & Co note que le niveau d'activité des clients a démarré vigoureusement au sein de la Banque privée et gestion d'actifs, ce qui devrait se traduire par une amélioration des revenus liés aux transactions." Ce métier reste toujours impacté par la faiblesse et la persistance des taux d'intérêt négatifs des banques centrales, ce qui va continuer à peser sur la marge nette d'intérêts. Le niveau actuel, très élevé, de volatilité observée dans les marchés financiers, montre avec quelle rapidité les situations peuvent changer, ce qui représente un facteur susceptible de créer des vents contraires pouvant impacter cette activité ", a-t-il ajouté." Nous restons concentrés sur notre stratégie d'accroissement des revenus tout en maintenant un contrôle strict des coûts " a conclu Rothschild & Co.