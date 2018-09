Rothschild & Co : collecte nette de 2 milliards d'euros en Banque privée et la gestion d'actifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'activité de Banque privée et de gestion d'actifs de Rothschild & Co a vu son résultat d'exploitation, hors coûts d'intégration de Martin Maurel (5 millions), progresser de 21% à 49 millions d'euros. Les revenus ayant progressé de 3% à 261 millions d'euros, la marge opérationnelle s'est élevée à 19% contre 16% un an plus tôt. Elle est proche des 20% visés pour 2020.Les actifs sous gestion, à l'échelle du groupe, ressortent en hausse à 68,9 milliards d'euros au 30 juin 2018 (31 décembre 2017 : 67,3 milliards d'euros), grâce à une collecte nette de 2 milliards d'euros, légèrement minorée d'une dépréciation du marché et de l'effet de change de 0,4 milliard d'euros.Cette collecte nette est le résultat d'une collecte de 1,9 milliard d'euros en Banque privée dans les principales régions du monde et de 0,1 milliard d'euros en Gestion d'actifs.S'agissant de ses perspectives, le groupe estime être bien positionné pour accroître la collecte nette et poursuivre l'amélioration de sa profitabilité. " Notre stratégie, visant à accorder la priorité à nos principaux marchés cibles et à capitaliser sur nos relations à l'égard des particuliers et des chefs d'entreprises, porte ses fruits dans l'ensemble des régions où nous opérons ", précise-t-il.En France, l'intégration opérationnelle de Martin Maurel sera finalisée d'ici la fin de l'année.