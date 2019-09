Rothschild & Co dépasse les 15 milliards de masse sous gestion

Zurich (awp) - Rothschild & Co a dépassé au premier semestre la barre des 15 milliards de francs suisses de masse sous gestion en Suisse. La filiale helvétique du groupe bancaire français a profité de l'effet marchés pour gonfler ses volumes, mais également réalisé une collecte positive.

A fin juin, l'établissement basé à Zurich gérait 15,4 milliards de francs suisses, ce qui représente une progression de 9,2% sur six mois. Les entrées nettes d'argent ont atteint 0,4 milliard, a précisé à AWP Rothschild & Co. La contribution des marchés financiers et les fluctuations des devises ont permis d'augmenter la masse de 0,9 milliard.

Dans un commentaire écrit, le directeur général Laurent Gagnebin se réjouit d'une "évolution positive" depuis le début de l'année, malgré un contexte difficile.

Cette performance est liée aux efforts de recrutement menés depuis quelques temps déjà, à en croire le patron de la filiale suisse. "Au cours des cinq dernières années, nous avons augmenté le nombre de conseillers à la clientèle senior d'environ 60%", rappelle-t-il. Le siège zurichois et le bureau de Genève ont tous deux contribué à cette hausse des volumes.

La filiale suisse n'a pas communiqué l'état de ses recettes et ses résultats au premier semestre.

A l'échelle du groupe, Rothschild & Co gérait à fin juin 71,5 milliards d'euros (78,7 milliards de francs suisses), en hausse de 10,3% sur six mois. La collecte nette s'est élevée à 2,0 milliards. La banque parisienne a vu ses recettes et ses résultats reculer nettement au premier semestre, en comparaison annuelle.

fr/al