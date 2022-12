Rothschild & Co: quand la banque d'affaires innove hors des rangs familiaux

Paris (awp/afp) - Pour la première fois, un membre extérieur à la famille Rothschild présidera à partir de janvier la prestigieuse banque d'affaires Rothschild & Co. Un changement tout en douceur, tant Marc-Olivier Laurent est associé à l'histoire de la banque de ces dernières décennies.

C'est certes "une innovation importante", mais "indépendamment des appartenances, au sein de la banque, les dirigeants sont nommés en fonction du jugement qu'on porte sur leur capacité à remplir la mission", relativise auprès de l'AFP Marc-Olivier Laurent, futur président du conseil de surveillance.

Il remplacera au 1er janvier David de Rothschild, 80 ans, dont 40 passés dans la banque. Au sens élargi, la famille détient plus de la moitié du capital et deux tiers des droits de vote.

Après bientôt 30 ans à oeuvrer dans le groupe, M. Laurent est presque un membre de la famille. Arrivé en 1993, il a exercé de hautes fonctions auprès de plusieurs Rothschild. C'est lui qui, à partir de 2008, crée et développe l'activité de capital-investissement et supervise notamment Alexandre de Rothschild, fils de David et actuel directeur général de la banque, dont il est très proche.

Héritière d'un groupe né à la fin du XVIIIe siècle et qui a participé au développement du chemin de fer, Rothschild & Co a du se réinventer en 1982 sous le premier septennat de François Mitterrand au moment où l'entreprise, avec d'autres établissements bancaires, est nationalisée.

"Refusant de s'avouer vaincus, les administrateurs créent une nouvelle entité bancaire avec l'aide des autres branches. En 1986, ils retrouvent le droit d'utiliser le nom de famille pour leur activité", détaille le site internet du groupe.

Le groupe n'a aucun lien capitalistique avec la banque privée suisse Edmond de Rothschild, du nom du baron qui l'a fondée, aux mains d'une autre branche de la famille, et avec qui les relations ont par le passé été quelque peu tendues à propos de l'utilisation du nom "Rothschild".

Relation à long terme

Rothschild & Co revendique une certaine discrétion. La rivale de la banque Lazard, autre établissement français aux près de 200 ans d'histoire, a à coeur de cultiver des relations de long terme avec ses clients les plus fidèles, parmi lesquels figurent notamment le géant du BTP Bouygues.

"Cette relation, vous la construisez non pas par la publicité ou la couverture de presse, vous la construisez par la relation quotidienne que vous établissez avec un chef de famille, un dirigeant d'entreprise ou grand gérant de fonds", explique M. Laurent.

Historiquement présente dans le conseil financier auprès de grandes entreprises - elle a notamment conseillé Suez lors de son rachat par Veolia ou Porsche pour son introduction en Bourse - Rothschild & Co a également une activité de banque privée réservée aux clients les plus fortunés.

Depuis la fin des années 2000, elle est également présente dans le capital-investissement. L'objectif? Équilibrer les revenus et les rendre moins dépendants de l'activité de conseil, plus volatile.

Aujourd'hui, le métier de banquier d'affaires reste largement dominant chez Rothschild & Co, apportant environ deux tiers des revenus, mais en termes de bénéfices générés, les trois métiers sont plus équilibrés.

En 2021, Rothschild & Co a réalisé un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, pour un bénéfice net de 766 millions d'euros, du jamais vu pour le groupe.

