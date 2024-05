La roupie indienne a clôturé en légère baisse lundi, incapable de consolider ses gains récents alors que la demande en dollars locaux a fait pression sur la monnaie même si la plupart de ses pairs asiatiques ont augmenté.

La roupie a terminé à 83,13 contre le dollar américain, contre une clôture à 83,0975 lors de la session précédente. La roupie a atteint son plus haut niveau en deux mois à 83,0250 vendredi.

L'indice du dollar a baissé de 0,1% à 104,6, prolongeant son déclin de vendredi, tandis que la plupart des devises asiatiques ont augmenté entre 0,1% et 0,4%.

Les volumes d'échange ont été relativement faibles, les vacances aux États-Unis "maintenant le marché stable", a déclaré un cambiste d'une banque privée.

Les marchés américains et britanniques étaient fermés lundi.

Pendant ce temps, les indices boursiers indiens de référence BSE Sensex et Nifty 50 ont atteint des sommets, mais ont terminé la séance dans le rouge.

Les flux étrangers vers les actions indiennes sont susceptibles d'être un moteur essentiel pour la roupie cette semaine, les investisseurs se positionnant en fonction du résultat des élections nationales du pays le 4 juin.

Les investisseurs étrangers ont vendu pour 2,6 milliards de dollars d'actions indiennes jusqu'à présent en mai, selon les données des dépositaires.

"Si l'on considère les devises asiatiques et les données économiques américaines, la paire USD/INR pourrait à nouveau rebondir vers les niveaux de 83,30-40, la RBI (Reserve Bank of India) étant également susceptible d'intervenir (pour acheter la paire) à des niveaux inférieurs", a déclaré Abhilash Koikarra, responsable des devises et des taux chez Nuvama Professional Clients Group.

Pendant ce temps, les primes à terme dollar-rupee ont diminué avec le rendement implicite à 1 an en baisse de 2 points de base à 1,64% après que les investisseurs aient réduit les attentes de réduction des taux par la Réserve fédérale.

Les investisseurs prévoient actuellement 34 points de base de réduction des taux d'ici 2024, contre près de 50 points de base de réduction attendus au début du mois. (Rapport de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)