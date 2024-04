La roupie indienne devrait commencer la séance de vendredi près de son plus bas niveau historique alors que les prix du pétrole brut poursuivent leur hausse en raison des tensions géopolitiques accrues et des risques potentiels d'approvisionnement.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 83,45-83,46 pour le dollar américain par rapport à sa clôture de 83,4375 lors de la session précédente. La roupie a atteint un niveau record de 83,4550 jeudi.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont dépassé les 90 dollars le baril pour la première fois depuis octobre jeudi et étaient en hausse de 0,4% à 90,98 dollars suite à des rapports sur les tensions croissantes entre Israël et l'Iran.

Les tensions géopolitiques ont stimulé le sentiment de risque à l'échelle mondiale, ce qui pourrait nuire à la roupie, a déclaré un cambiste d'une banque privée.

L'indice du dollar était légèrement plus élevé à 104,32 et les devises asiatiques ont baissé, avec le won coréen en baisse de 0,4% et en tête des pertes.

La roupie pourrait tomber sous la barre des 83,50 aujourd'hui "si la RBI n'intervient pas ou si elle intervient légèrement comme elle l'a fait ces derniers jours", a ajouté le cambiste.

Les investisseurs surveilleront également la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India (RBI) prévue à 10h00 IST vendredi.

Selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes, la banque centrale devrait maintenir ses taux inchangés pour la septième fois consécutive.

"Nous continuons à penser que le cycle de réduction des taux (RBI) commencera à la fin de 2024, avec un ton prudent de la banque centrale qui soutiendra la roupie à court terme", a déclaré la DBS Bank dans une note.

Pendant ce temps, les responsables de la Réserve fédérale américaine ont adopté un ton prudent jeudi, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, déclarant que si l'inflation continue de stagner, aucune réduction de taux ne sera peut-être nécessaire cette année.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 83,54 ; prime à terme onshore à un mois à 7,75 paisa.

** Indice du dollar à 104,3

** Brent en hausse de 0,4% à 9,98 dollars le baril

** Le rendement des obligations américaines à dix ans est de 4,31 %.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 150,4 millions de dollars d'actions indiennes le 3 avril.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 438 millions de dollars d'obligations indiennes le 3 avril.