Zonebourse : Roxane Nojac et Nicolas Chéron rejoignent l'équipe Zonebourse 09/11/2020 | 10:12 Par Franck Morel 09/11/2020 | 10:12 7 Envoyer par e-mail :

Chers abonnés, chers lecteurs, Nous espérons que vous et vos proches traversez au mieux cette délicate période de confinement. Chez Zonebourse, la vie continue. La quasi-totalité de l'équipe est en télétravail et mobilisée pour continuer de vous offrir l'intégralité de nos services. Parce que vous êtes toujours plus nombreux à nous témoigner votre confiance et que nous avons la chance de pouvoir continuer à travailler, nous poursuivons nos efforts et allons de l'avant. Si nous sommes depuis 20 ans des spécialistes de l'investissement en actions et du traitement d'informations financières, nous pouvons toujours faire mieux. Nous avons en effet à cœur de renforcer la relation que nous avons avec vous, lecteurs et abonnés. Ainsi, nous avons investi considérablement ces derniers mois dans notre offre éditoriale via le recrutement de nouveaux talents, experts dans notre domaine de prédilection. Aussi nous nous réjouissons de vous annoncer l'arrivée de Nicolas Chéron et Roxane Nojac au sein de notre équipe, pour développer notre offre audiovisuelle, enrichir notre communication et renforcer notre présence sur les réseaux. Nicolas Chéron, stratégiste marché, a commencé sa carrière chez Zonebourse au début de notre aventure. Après avoir fait ses armes chez les plus grands de la place (FXCM, CMC Markets et Binck.fr), il retrouve avec enthousiasme son équipe favorite. Roxane Nojac, journaliste spécialisée en économie et finance, a parfait son expérience au sein de nombreuses rédactions dédiées au secteur (LCI, Instit Invest, Le Courrier Financier, Decideurs TV, Figaro.fr) avant d'intégrer Zonebourse. Dès demain, nous vous invitons à retrouver Nicolas Chéron dans un nouveau rendez-vous vidéo : Les Marchés en action. Cette émission qui vous est dédiée vous donnera, chaque mardi, les clefs pour comprendre les marchés et piloter vos investissements avec adresse. Diffusée dans un premier temps sur notre chaîne YouTube (abonnez-vous dès maintenant !), elle deviendra bientôt un format Live interactif où vous serez acteurs du programme, et une émission phare de notre futur espace replay ZoneBourseTV. Dès cette semaine, retrouvez également Planète Bourse, la revue de presse quotidienne financière et mondiale de Roxane Nojac, en vidéo. Très prochainement, sur tous nos canaux, plusieurs formats quotidiens et hebdomadaires viendront s'ajouter à ceux que vous proposent déjà notre rédaction et nos experts : des interviews de spécialistes, gérants et traders, des décryptages et des webinaires. Si 2020 s'est révélée une année particulièrement chahutée sur les marchés, elle aura aussi permis de faire naître de belles opportunités. Nous espérons vivement que nos contenus, nos outils et nos portefeuilles Europe, USA et Asie, qui surperforment très largement cette année, vous auront aidés à saisir ces occasions et faire face à l'adversité. Nous souhaitions donc vous confirmer notre engagement à vos côtés et vous remercier vivement de votre confiance et de votre fidélité. A très vite sur www.zonebourse.com Franck Morel, Président de Zone Bourse 09/11/2020 | 10:12 Par Franck Morel 09/11/2020 | 10:12 7 Réagir à cet article smam77 - Joli come back pour Nicolas !

A quand un comeback du concours trading ? c'est une période passionnante ..

A bientôt Franck :-) 1 Pope67200 - bon retour à la maison mon CTO va suivre aussi phim - Un juste retour aux sources Nicolas. Et bienvenue à Roxane.



