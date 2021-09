Royal Mail prévoit une hausse de ses bénéfices au premier semestre grâce à la reprise des volumes de courrier.

Royal Mail Plc a prévu jeudi une forte hausse de son bénéfice d'exploitation au premier semestre, malgré une mise en garde contre l'augmentation des coûts, grâce à l'amélioration des volumes de lettres par rapport à l'année dernière et à l'augmentation des revenus des colis au Royaume-Uni, en raison des achats en ligne.

La société postale, qui prévoit des bénéfices encore plus élevés au second semestre par rapport au premier, s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe se situe entre 395 millions de livres (538,74 millions de dollars) et 400 millions de livres pour les six mois jusqu'en septembre.

(1 $ = 0,7332 livre) (Reportage de Yadarisa Shabong à Bengaluru ; Montage de Subhranshu Sahu)