Royalton Grenada Resort and Spa annonce sa réouverture tant attendue le 1er octobre 2021

MONTRÉAL, 31 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Royalton Grenada Resort and Spa, la propriété tout compris la plus récente de Royalton Luxury Resorts, a annoncé la réouverture de ses portes sur l’île tropicale de la Grenade le 1er octobre 2021. Surplombant Tamarind Bay et proposant un accès direct à deux des plus magnifiques plages au sable blanc de l’île, ce nouvel hôtel All-In Luxury® offre un niveau d’hospitalité rehaussé dans ce cadre splendide.



La Grenade, offrant des occasions pour explorer et relaxer, est une destination voyage émergente riche en culture, en histoire et en aventure. Elle propose certains des meilleurs sites de plongée au monde ainsi qu’une scène gastronomique incroyable. Surnommée « l’île aux épices » en raison de son importante exportation d’épices, la Grenade jouit aussi d’une variété unique d’animaux, incluant 184 espèces d’oiseaux, dont la colombe originaire de la région.

« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau nos vacanciers distingués et leur faire vivre des vacances d’un luxe cinq étoiles sur la célèbre île aux épices », dit Jordi Pelfort, Président de la division hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing. « L’expansion de Blue Diamond Resorts dans les Caraïbes orientales présente encore plus d’occasions aux voyageurs pour profiter des offres sur mesure de Royalton dans la destination tropicale de la Grenade. »

Avec son emplacement prisé sur la plage située à cinq minutes seulement de l’aéroport international Maurice Bishop, cet hôtel offre 269 chambres modernes avec des douches à effet de pluie, des bains de détente, des matelas DreamBed™ faits à la main, un service aux chambres en tout temps, des sports nautiques non motorisés gratuits, une connexion All-In Connectivity™ proposant le Wi-Fi haute vitesse dans tout l’hôtel, un spa de classe mondiale et bien plus encore.

Grâce aux repas illimités sans réservation dans les restaurants à la carte de l’hôtel, les vacanciers peuvent choisir parmi un éventail de cuisines, y compris le restaurant de style bistrot français Ma Maison. Une première pour la marque Royalton Luxury Resorts, ce nouveau concept de restauration offre une cuisine authentique dans un cadre magnifique au bord de l’eau. De plus, les vacanciers peuvent se surclasser au Diamond Club™ exclusif de Royalton et profiter d’un service haut de gamme, d’une section réservée à la piscine et à la plage, d’emplacements de chambre préférentiels et d’un accès au salon Diamond Club™.

« Récemment nommée la capitale gastronomique du monde, la Grenade est digne d’être considérée comme une destination incontournable », a ajouté Jordi Pelfort. « Si vous ne venez pas pour sa culture ou ses paysages luxuriants, venez rencontrer les gens qui vivent dans cette destination incroyable ».

Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant à travers dix pays, lequel compte 47 propriétés, dotées de plus de 15 500 chambres. Utilisant une approche proactive aux besoins différents de chaque marché, cette entreprise de gestion hôtelière répond à une variété de budgets et de champs d'intérêt, des escapades élégantes pour adultes aux vacances familiales amusantes. Le concept primé All-In LuxuryMC des propriétés Royalton Luxury Resorts offre des services uniques comme la connectivité All-In ConnectivityMC, la diffusion garantie d'événements sportifs Sports GuaranteeMC et des éléments de bien-être dans les suites. Royalton Luxury Resorts propose aussi des propriétés réservées aux adultes. Celles-ci incluent la gamme Hideaway at Royalton, qui offre des restaurants exclusifs et des commodités haut de gamme, ainsi que les élégants hôtels Royalton CHIC, situés sur les plus belles plages des Caraïbes. Du côté de la Jamaïque, le Grand Lido Negril propose aux vacanciers de 21 ans et plus de luxueuses vacances au naturel, et ce, sur une plage privée pour assurer l'intimité de ses clients. Les hôtels Memories Resorts & Spa offrent une expérience conçue pour plaire à toute la famille, grâce à ses miniclubs populaires proposant des rencontres avec Toupie et Binou™. Par ailleurs les propriétés Starfish Resorts offrent une incroyable valeur aux voyageurs dans des destinations adorées. La marque Planet Hollywood Hotels and Resorts, quant à elle, permet aux vacanciers de séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation like a Star™ avec ses expériences interactives et ses articles commémoratifs du cinéma populaire, de la musique et des sports. Puis, Mystique Resorts by Royalton, une gamme d'hôtels de style boutique, propose des vacances personnalisées dans de spectaculaires destinations offrant des aventures inoubliables.

Pour en savoir plus la marque Blue Diamond Resorts, veuillez consulter http://www.bluediamondresorts.com/fr/.

Pour en savoir plus la marque Blue Diamond Resorts, veuillez consulter http://www.bluediamondresorts.com/fr/.

Incarnation de l'élégance moderne, les Royalton Luxury Resorts primés offrent des vacances All-In Luxury® dans certaines des destinations tropicales les plus populaires du monde telles qu'Antigua, la Jamaïque, la République dominicaine, Sainte-Lucie, le Mexique, Cuba et la Grenade. Ses hôtels jouissent d'un éventail d'inclusions de classe mondiale, dont des lits haut de gamme DreamBed™ faits à la main, des repas de luxe illimités sans réservation, le programme Sports Event Guarantee™ et plus encore. Un grand nombre de ces hôtels sont destinés autant aux familles qu'aux couples, grâce aux activités supervisées pour les enfants et les adolescents, offertes sans frais supplémentaires, ainsi que des chambres conçues pour les familles et une variété de restaurants.

Pour en savoir davantage sur Royalton Luxury Resorts, visitez www.royaltonresorts.com/fr/royalton.

Pour en savoir davantage sur Royalton Luxury Resorts, visitez www.royaltonresorts.com/fr/royalton.

