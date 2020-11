Royalton Luxury Resorts dévoile d'incroyables économies pour le Vendredi fou

TORONTO, 26 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juste à temps pour la journée de magasinage la plus occupée de l’année, Royalton Luxury Resorts dévoile d’incroyables économies du Vendredi fou, avec des chambres pour aussi peu que 68 $ par personne, par nuitée* dans certaines propriétés Royalton Luxury Resorts, Hideaway at Royalton Resorts et Mystique by Royalton Resorts à travers les Caraïbes. Ces fantastiques aubaines commenceront le 27 novembre et se poursuivront jusqu’au 30 novembre 2020, offrant aux voyageurs de nombreuses chances de réserver une escapade rêvée de quatre nuitées au prix de trois seulement.



Solde du Vendredi Orange : Offert à tous les clients.

L’aubaine : Payez 3 nuitées, séjournez 4 nuitées.

Payez 3 nuitées, séjournez 4 nuitées. Le rabais : 25 % sur le meilleur tarif disponible

25 % sur le meilleur tarif disponible Période de réservation : Du 27 au 29 nov. 2020

Du 27 au 29 nov. 2020 Période de voyage : Du 27 nov. 2020 au 23 déc. 2021

Solde du Cyberlundi : Offert à tous les clients.

L’aubaine : Payez 3 nuitées, séjournez 4 nuitées.

Payez 3 nuitées, séjournez 4 nuitées. Le rabais : 25 % sur le meilleur tarif disponible

25 % sur le meilleur tarif disponible Période de réservation : 30 nov. 2020

30 nov. 2020 Période de voyage : Du 27 nov. 2020 au 23 déc. 2021

Situés dans certaines des destinations les plus convoitées au Mexique, en République dominicaine, à Sainte-Lucie, en Jamaïque, à Antigua et à la Grenade, les Royalton Luxury Resorts ont de quoi plaire à tous les voyageurs. Les vacanciers peuvent faire l’expérience de la promesse All-In Luxury®, qui offre un éventail d’inclusions de classe mondiale, dont le concept All-In Connectivity™ avec le Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel, le programme Sports Event Guarantee™ qui diffuse les événements sportifs les plus importants, des repas de luxe sans réservation illimités et de luxueuses suites dotées de matelas haut de gamme fabriqués à la main DreamBed™.

Les couples et groupes d’amis à la recherche d’une escapade entre adultes peuvent opter pour l’une des sous-marques de Royalton réservées aux adultes, dont le Hideaway at Royalton et le Royalton CHIC. Le Hideaway offre des vacances de style « hôtel-dans-un-hôtel » dans certaines propriétés Royalton, avec des sections exclusives à la plage et à la piscine, des restaurants de spécialités et des hébergements haut de gamme, en plus d’un accès à toutes les installations du vaste complexe Royalton. Élégantes propriétés situées sur les plages de Cancún et de Punta Cana, les Royalton CHIC proposent aux vacanciers de 18 ans et plus des inclusions All-In Luxury® avec une touche unique, parfaite pour ceux désirant vivre une expérience de vacances sociales tout compris.

Qu’ils voyagent avec toute la famille ou s’offrent une retraite romantique pour deux, les vacanciers qui souhaitent s’évader pour une escapade de luxe à un prix incroyable sont invités à réserver avant la fin du solde, le 30 novembre 2020.

*Les prix varient selon les propriétés et reflètent des tarifs par personne, par nuitée. Veuillez consulter ci-dessous la liste complète des prix.

République dominicaine

Tarifs à partir de 68 $ au Royalton Punta Cana pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021

Tarifs à partir de 68 $ au Royalton Splash Punta Cana pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021

Tarifs à partir de 74 $ au Royalton Bavaro pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021

Tarifs à partir de 79 $ au Hideaway at Royalton Punta Cana pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021

Tarifs à partir de 86 $ au Royalton CHIC Punta Cana pour des voyages du 29 janv. 2021 au 23 déc. 2021



Mexique

Tarifs à partir de 95 $ au Royalton Riviera Cancun pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021

Tarifs à partir de 100 $ au Royalton CHIC Suites Cancun pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021

Tarifs à partir de 100 $ au Hideaway at Royalton Riviera Cancun pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021

Tarifs à partir de 154 $ au Mystique Holbox by Royalton pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021

Grenade

Tarifs à partir de 147 $ au Royalton Grenada pour des voyages du 29 janv. 2021 au 23 déc. 2021



Jamaïque

Tarifs à partir de 84 $ au Royalton White Sands pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021

Tarifs à partir de 95 $ au Royalton Negril pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021

Tarifs à partir de 105 $ au Royalton Blue Waters pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021

Tarifs à partir de 110 $ au Hideaway at Royalton Negril pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021

Sainte-Lucie

Tarifs à partir de 116 $ au Mystique St Lucia by Royalton pour des voyages du 3 déc. 2020 au 23 déc. 2021

Tarifs à partir de 152 $ au Hideaway at Royalton Saint Lucia pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021

Tarifs à partir de 147 $ au Royalton Saint Lucia pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021



Antigua

Tarifs à partir de 152 $ au Royalton Antigua pour des voyages jusqu’au 23 déc. 2021



Pour en savoir plus ou pour réserver vos vacances tout compris, visitez le https://www.royaltonresorts.com/fr/ ou communiquez avec votre agent de voyages.

À propos de Blue Diamond Resorts

Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant à travers dix pays, lequel compte 47 propriétés, dotées de plus de 15 500 chambres. Utilisant une approche proactive aux besoins différents de chaque marché, cette entreprise de gestion hôtelière répond à une variété de budgets et de champs d'intérêt, des escapades élégantes pour adultes aux vacances familiales amusantes. Le concept primé All-In Luxury® des Royalton Luxury Resorts offre des services uniques comme la connectivité All-In Connectivity™, la diffusion garantie d’événements sportifs Sports Event Guarantee™. Royalton Luxury Resorts propose aussi des propriétés réservées aux adultes. Celles-ci incluent la gamme Hideaway at Royalton, qui offre des restaurants exclusifs et des commodités haut de gamme, ainsi que les élégants hôtels Royalton CHIC, situés sur les plus belles plages des Caraïbes. Du côté de la Jamaïque, le Grand Lido Negril propose aux vacanciers de 21 ans et plus de luxueuses vacances au naturel, et ce, sur une plage privée pour assurer l’intimité de ses clients. Les hôtels Memories Resorts & Spa offrent une expérience conçue pour plaire à toute la famille, grâce à ses miniclubs populaires proposant des rencontres avec Toupie et Binou™. Par ailleurs les propriétés Starfish Resorts offrent une incroyable valeur aux voyageurs dans des destinations adorées. La marque Planet Hollywood Hotels and Resorts, quant à elle, permet aux vacanciers de séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation like a Star™ avec ses expériences interactives et ses articles commémoratifs du cinéma populaire, de la musique et des sports. Puis, Mystique Resorts by Royalton, une gamme d’hôtels de style boutique, propose des vacances personnalisées dans de spectaculaires destinations offrant des aventures inoubliables.

Pour en savoir plus la marque Blue Diamond Resorts, veuillez consulter http://www.bluediamondresorts.com/fr/.

