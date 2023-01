Royaume-Uni : DWS groupe prévoit une nouvelle hausse de taux de 50 points de base

« Le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) se trouve tiraillé à l'approche de sa réunion de jeudi prochain » affirme Katrin Löhken, économiste spécialiste du Royaume-Uni au sein du gestionnaire d’actifs allemand DWS Group. « D'une part », explique-t-elle, « l'économie semble avoir mieux résisté que prévu, permettant ainsi au Royaume-Uni d'éviter la récession » : « le marché du travail résiste encore relativement bien en raison de la pénurie de l'offre de main-d'œuvre ».



DWS indique qu'Outre-Manche "les salaires augmentent actuellement de 6,4 % en glissement annuel, une hausse bien plus forte que dans la zone euro ", une dynamique qui " devrait alimenter les craintes de la banque centrale britannique concernant une spirale salaires-prix ".



Cependant cela " ne signifie pas que le royaume s'en tire à bon compte " souligne l'analyste. " Les hausses de taux d'intérêt pèsent sur le marché immobilier et sur les dépenses de consommation, et les indicateurs économiques prospectifs sont clairement orientés à la baisse ", " les revenus réels continuent de baisser ".



" En conséquence, deux des neuf membres du comité ont déjà voté pour un arrêt du cycle de hausse des taux lors de la réunion de décembre " : " ces deux membres sont susceptibles de plaider pour une approche attentiste cette fois encore, compte tenu des risques de baisse "mais " nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient en mesure de rallier les autres banquiers centraux à leur cause ".



" La majorité du Comité de politique monétaire devrait continuer à considérer qu'il est nécessaire de maîtriser la forte dynamique des salaires, qui constitue le plus grand risque de désancrage des anticipations d'inflation ".



L'économiste prévoit donc " une nouvelle hausse ‘musclée' des taux de 50 points de base pour atteindre un taux d'escompte de 4,0 % lors de la réunion de février ".