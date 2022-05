Royaume-Uni: Morrisons sauve McColl's et ses 16.000 salariés de la faillite

Londres (awp/afp) - Le géant britannique des supermarchés Morrisons va reprendre la chaîne britannique de magasins de proximité McColl's, ce qui permettrait de sauver de la faillite ses 16.000 salariés et quelque 1.100 magasins, affirme la chaîne Sky News lundi.

Outre les garanties sur les emplois et les magasins, l'offre de Morrisons, améliorée par rapport à un précédent plan de sauvetage rejeté vendredi, garantirait aussi le remboursement immédiat de l'ensemble des créanciers de McColl's et le maintien de son régime de retraite, ajoute Sky News, citant des sources proches des négociations.

Des informations confirmées à l'AFP par une source proche du dossier selon laquelle l'offre de Morrisons a été avantagée par le fait que la chaine de distribution, qui fait partie des créanciers principaux de McColl's, aurait accepté de renoncer à se faire rembourser cette dette.

Le groupe EG, qui appartient aux richissimes frères Issa et au fonds d'investissement TDR Capital, et qui possède notamment des stations-service au Royaume-Uni, en Europe continentale et aux Etats-Unis, était aussi intéressé par McColl's.

Contactés par l'AFP, EG Group, Morrisons et le cabinet PWC, administrateur judiciaire de McColl's, se sont refusés à tout commentaire. McColl's n'avait pas immédiatement répondu.

McColl's avait demandé vendredi son placement en redressement judiciaire après avoir échoué à convaincre ses créanciers d'adopter une première version du plan de sauvetage de Morrisons, qui a déjà plus de 200 magasins ouverts en partenariat avec McColl's et se trouve être aussi son principal grossiste.

McColl's, dont les ventes avaient bénéficié de la fermeture des pubs et restaurants au plus fort de la pandémie, avait vu sa situation financière se dégrader fortement l'an dernier, avec des revenus qui avaient fondu de 11% en 2021.

La chaîne de magasins avait réussi à lever en septembre 30 millions de livres, mais avait depuis du mal à se financer. Sa dette s'est creusée de 8% l'an dernier, à près de 100 millions de livres.

L'entreprise avait notamment mis ces problèmes sur le compte de pénuries de chauffeurs routiers et de manques d'employés dans les centres de distribution. Ces perturbations s'ajoutent cette année aux réductions des dépenses de consommateurs confrontés à une crise aigüe du coût de la vie.

L'autorité britannique des marchés a suspendu les actions de McColl's à la Bourse de Londres juste avant l'annonce du dépôt de bilan. Elles étaient toujours suspendues peu avant 12H00 GMT lundi.

