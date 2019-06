Royaume-Uni : Total démarre la production sur le champ de Culzean

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a démarré la production sur le gisement de gaz à condensats de Culzean, situé sur le permis 22/25a, à 230 kilomètres d’Aberdeen au Royaume-Uni. Le champ de Culzean, dont le plateau de production est de 100 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), représente 5% de la consommation de gaz au Royaume-Uni, portant à 18% la part de la demande nationale en gaz approvisionnée par Total.

« Le projet Culzean démarre en avance sur le calendrier, et pour un coût inférieur au budget initial de plus de 10%, soit une économie de plus de 500 millions de dollars, grâce à l’excellente performance des équipes projet en charge de la construction et des opérations de forage, » a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l’Exploration-Production de Total. « Culzean est un bon exemple du travail accompli au cours des dernières années pour renouveler notre portefeuille en Mer du Nord, notamment grâce à l’acquisition de Maersk Oil. Le champ de Culzean est situé dans la zone du Central Graben, près des champs d’Elgin-Franklin, également opérés par Total ce qui permettra de générer des synergies. »

Découvert en 2008 par Maersk Oil, le champ de Culzean renferme des ressources estimées entre 250 et 300 millions de barils équivalent pétrole. Le projet inclut le forage de six puits, la construction de trois plateformes connectées entre elles, et une unité flottante de stockage et de déchargement (FSO). Le gaz en provenance de Culzean est exporté via le gazoduc CATS et le réseau national britannique tandis que les condensats sont stockés sur le FSO puis déchargés par des pétroliers-navettes.

Les nouvelles technologies digitales mises en œuvre dans ce projet, telles que les smart rooms de dernière génération, permettront d’améliorer la performance des opérations et de créer un environnement de travail plus sécurisé.

Total opère Culzean avec une participation de 49,99%, aux côtés de BP (32%) et JX Nippon (18,01%).

Total au Royaume-Uni

Total intervient sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie au Royaume-Uni, où le Groupe est présent depuis plus de 50 ans et emploie plus de 2 000 personnes.

En amont, Total fait partie des principaux opérateurs pétroliers et gaziers du pays, avec une quote-part de production de 179 000 bep/j en 2018. La production de Total au Royaume-Uni provient principalement de champs opérés en mer situés dans trois grandes zones, celle d’Alwyn/Dunbar en mer du Nord septentrionale, celle d’Elgin/Franklin dans le Central Graben, et celle de Laggan-Tormore, à l’ouest des îles Shetland.

En aval, Total est l’un des plus grands fournisseurs de gaz et d’électricité auprès des entreprises et du secteur public. Il est aussi présent dans les activités de raffinage grâce la raffinerie de Lindsey dans le Lincolnshire, d’une capacité de 110 000 barils par jour, et dans la distribution de produits pétroliers incluant les lubrifiants, les carburants d’aviation, le bitume, et les produits de spécialité.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

