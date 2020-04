Royaume-Uni: chute record de l'activité à cause de la pandémie en avril

Londres (awp/afp) - L'indice Flash PMI composite pour le Royaume-Uni a enregistré une "chute record" en avril pour tomber à son plus bas jamais enregistré, l'activité dans l'industrie manufacturière et les services ayant été minée par la crise du coronavirus.

L'indice composite flash de production est tombé à 12,9 pour avril, un record de faiblesse depuis la création de cette enquête, contre 36,0 en mars, indique jeudi la maison de recherche IHS Markit qui le compile.

"Des fermetures d'entreprises vastes (au Royaume-Uni et ailleurs) en réaction à la pandémie de coronavirus se sont traduites sans surprise par une rapide réduction de la production du secteur privé en avril" et le dernier indice PMI Flash composite "illustre le déclin de loin le plus rapide dans l'activité depuis que ces données ont commencé à être compilées il y a plus de deux décennies".

La contraction de l'activité "excède d'une large ampleur le retournement de l'économie observé au plus fort de la crise financière": l'indice avait chuté à 38,1 en novembre 2008, poursuit IHS Markit.

"Près de 81% des fournisseurs de services britanniques et 75% des entreprises manufacturières ont indiqué une chute de leur activité en avril à cause de la pandémie" et la "petite minorité des fabricants qui ont enregistré une hausse étaient essentiellement impliqués dans les chaînes d'approvisionnement médicales ou des producteurs d'alimentation et boissons", détaille l'enquête PMI.

Elle constate aussi des "records de faiblesse dans les nouvelles commandes, les carnets de commandes et l'emploi", même si dans ce dernier cas cela reflète notamment la mise en chômage partiel pour pouvoir bénéficier des aides au maintien des emplois du gouvernement britannique, qui va prendre en charge 80% des salaires allant jusqu'à 2.500 livres pendant trois mois.

"Le déclin à vous mettre les larmes aux yeux des PMI Flash d'avril confirme que le confinement a poussé l'économie vers une récession d'ampleur et d'une rapidité sans précédent. Il est particulièrement inquiétant de voir la chute large dans l'emploi, et cela soutient notre opinion" qu'un rebond de l'économie vif et large "est très peu probable", estime Ruth Gregory, de Capital Economics.

D'après elle, la chute du produit intérieur brut en avril devrait s'approcher de 20% sur un mois et la production devrait rester inférieure de 25% à son niveau habituel "tant que durera le confinement".

Howard Archer, économiste de EY Item Club, juge lui aussi que l'économie britannique "prend le chemin d'unecontraction record au deuxième trimestre" particulièrement dans les services, qui représentent 80% de l'activité du Royaume-Uni.

Il s'attend à une contraction de 13% du PIB au deuxième trimestre comparé au 1er, si toutefois il y a des levées de certaines restrictions au cours du trimestre, et anticipe une chute du PIB de 6,8% en 2020.

afp/jh