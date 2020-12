Royaume-Uni: coup de frein des ventes au détail en novembre

Londres (awp/afp) - Les ventes au détail ont fortement marqué le pas au Royaume-Uni en novembre, mois au cours duquel l'Angleterre a connu son 2e confinement et les autres provinces du pays des restrictions diverses face à la pandémie.

Les ventes ont progressé de 0,9% le mois dernier comparé à un recul de 0,9% un an auparavant, d'après des statistiques publiées mardi par l'association sectorielle British Retail Corporation (BRC) et le cabinet KPMG.

C'est sous la moyenne des trois mois passés (+3,9%), pendant lesquels l'activité au Royaume-Uni a fortement redémarré après le confinement du printemps.

En ne prenant pas en compte les magasins fermés à cause du confinement et en incluant les ventes en lignes, les recettes de novembre dans les magasins britanniques ont bondi de 7,7%.

"En novembre, les ventes ont enregistré un coup de frein comparé aux mois précédents" avec les achats "en magasins non alimentaires en forte baisse à cause du confinement en Angleterre, même si certains détaillants ont compensé partiellement ce manque à gagner grâce aux ventes en ligne", commente Helen Dickinson, directrice générale de la BRC.

Elle ajoute qu'"une partie du secteur continue à souffrir. Après deux périodes de fermetures prolongées et une perte persistante de trafic dans les centres-villes, beaucoup de détaillants font face à la dure réalité des suppressions d'emplois et fermetures de magasins".

Paul Martin, directeur du secteur de la distribution chez le cabinet KPMG, note pour sa part que l'écart s'agrandit entre "les gagnants et les perdants, avec d'un côté les produits technologiques ou pour la maison qui enregistrent de fortes performances, tandis que les ventes d'habillement dégringolent".

Il relève aussi que le Black Friday, le vendredi qui suit la fête anglo-saxonne de Halloween et qui est l'une des plus importantes journées d'achats de l'année, accompagnée de promotions alléchantes, se transforme progressivement en une semaine entière d'offres à prix réduits, et avance le calendrier des achats de Noël.

Pour autant, "les détaillants espèrent que les consommateurs battront le pavé dans les prochaines semaines" afin de redresser leurs ventes d'ici la fin de l'année.

Le secteur de la distribution traverse une crise profonde au Royaume-Uni, la pandémie de coronavirus s'ajoutant à la concurrence des ventes en ligne, et aux changements de comportements des consommateurs qui boudent de plus en plus les magasins ayant pignon sur rue.

La faillite du groupe de prêt-à-porter Arcadia, maison mère de Topshop, et des grands magasins Debenhams, dont l'histoire remonte au XVIIIe siècle, illustre ces turbulences et menace quelque 25.000 emplois.

afp/lk