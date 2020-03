Royaume-Uni: croissance nulle à fin janvier, l'économie piétine

Londres (awp/afp) - La croissance est restée inchangée au Royaume-Uni sur les trois mois achevés fin janvier, suggérant que "l'effet Boris" Johnson sur l'économie aura été de courte durée avant même l'entrée en vigueur du Brexit et l'arrivée du coronavirus.

Au quatrième trimestre, le Produit intérieur brut (PIB) avait déjà stagné, après une hausse de 0,5% au troisième trimestre, et les perspectives pour février et mars sont mauvaises, à cause de la crise du Covid-19 qui paralyse de plus en plus l'économie.

"La croissance dans la construction, notamment celle de logements, a compensé un nouveau déclin dans la production manufacturière, particulièrement celle de boissons, voitures et machines industrielles", a commenté Rob Kent-Smith, responsable des études du PIB à l'ONS, le Bureau national des statistiques. Ce dernier a précisé mercredi dans un communiqué que même les services, qui représentent 80% de l'économie britannique, n'ont pas enregistré de hausse d'activité.

Face à ce contexte, la Banque d'Angleterre a annoncé mercredi une baisse de 50 points de base de son taux d'intérêt à 0,25%, se voulant rassurante en ajoutant qu'elle prendrait "toutes les mesures supplémentaires nécessaires".

"Les chiffres du PIB de janvier sont suffisamment faibles pour suggérer que le comité de politique monétaire (de la BoE) aurait de toutes façons baissé ses taux plus tard ce mois-ci même si le coronavirus n'était jamais arrivé au Royaume-Uni", remarquent les économistes de Pantheon Macro.

Fin de "l'effet Boris"

"L'activité n'a pas rebondi autant que les enquêtes sur la confiance des entreprises le suggérait", ajoutent-ils, précisant qu'ils abaissent leur prévision de croissance pour le premier trimestre à 0,1% contre 0,3% auparavant.

Les indicateurs mesurant la confiance des ménages et des entreprises avaient montré un net rebond après les élections de décembre remportées par Boris Johnson, qui a pu grâce à une large majorité faire adopter le Brexit au Parlement et mettre fin à trois ans et demi de blocage institutionnel. Le coronavirus semble toutefois avoir mis fin à cet "effet Boris".