Royaume-Uni: fort rebond des ventes au détail qui reviennent au niveau pré-Covid

Londres (awp/afp) - Les ventes au détail ont fortement rebondi (+13,9%) au Royaume-Uni en juin par rapport au mois précédent grâce aux mesures de déconfinement, les commerces non essentiels ayant en particulier pu rouvrir, a indiqué vendredi l'Office national des statistiques.

"Deux mois de rebond en mai et juin ont ramené le total des ventes à un niveau similaire à celui d'avant la pandémie de coronavirus", affirme l'ONS.

Les ventes dans la distribution avaient déjà rebondi de 12% en mai comparé à avril, mois au cours duquel elles avaient enregistré une chute record de plus de 18%.

Malgré l'embellie, l'ONS décrit une situation contrastée dans un secteur qui était déjà en crise avant la pandémie, entre guerre des prix et difficultés des commerces de rue face au géant des ventes en ligne Amazon.

Les commerces non alimentaires, qui ont repris leur activité à partir du 15 juin, et les ventes de carburant ont fortement progressé en juin (+45,5% et 21,5% respectivement) mais n'ont toujours pas retrouvé leurs niveaux d'avant le confinement.

Les ventes alimentaires ont pour leur part atteint de nouveaux sommets, augmentant de 5,3% en magasin et de 53,6% en ligne comparé à février, avant l'entrée en vigueur des mesures de confinement.

Certaines habitudes prises pendant le confinement instauré le 23 mars au Royaume-Uni persistent et les ventes en ligne constituent une part très élevée du total, à 31,8%, en léger repli vis-à-vis du record de mai où elles atteignaient un tiers du chiffre d'affaires sectoriel, mais très au-dessus de leur niveau de 20% en février.

"En dépit des strictes mesures de distanciation imposées dans les commerces de détail, les magasins traditionnels font un retour remarqué", souligne Sara Korchmaros, économiste de la plateforme technologique ReCash.

Elle souligne que la reprise a pour l'instant la "forme d'un V bien net", à savoir une reprise soutenue après une contraction brutale, "mais personne ne crie encore victoire".

D'autant que, comme le souligne Jonathan Athow, statisticien de l'ONS, les trois mois d'avril à juin "ont enregistré la plus faible croissance des ventes au détail jamais observée".

L'habillement reste un secteur particulièrement déprimé avec des ventes inférieures de plus d'un tiers comparé à avant la pandémie.

Beaucoup d'enseignes annoncent ainsi des licenciements par centaines ou milliers, à l'instar des chaînes de magasins Marks and Spencer ou John Lewis et des pharmacies Boots.

M Athow note enfin que la distribution ne représente que 5% environ de la production économique du pays et n'inclut pas d'autres dépenses de consommation comme "les voitures, restaurants, bars ou cinéma".

La restauration ou les débits de boissons ou salles de divertissement redémarrent à peine depuis juillet leur activité, avec des mesures de distanciation stricte qui lestent leur rentabilité.

