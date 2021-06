Royaume-Uni: l'emprunt public baisse encore en mai avec le déconfinement

Londres (awp/afp) - L'emprunt public a baissé en mai au Royaume-Uni comparé à l'an passé grâce au déconfinement, mais reste proche de ses records et très fortement en hausse comparé à 2019, avant le choc de la pandémie.

L'emprunt public atteignait 24,3 milliards de livres le mois passé, le deuxième plus haut niveau jamais enregistré pour ce mois de l'année, mais 19,4 milliards de livres inférieur à mai 2020, indique mardi l'Office national des Statistiques.

Les finances publiques ont bénéficié de la levée d'une grande partie des restrictions sanitaires à partir de la mi-mai, nombre d'entreprises ayant repris leur activité et n'ayant donc plus recours à certaines aides gouvernementales, alors qu'un an plus tôt le pays était encore en confinement strict.

L'endettement du Royaume-Uni s'est envolé à partir de mars 2020 et de la mise en place de mesures de soutien gouvernementales, notamment un système de chômage partiel pour indemniser à 80% et jusqu'à 2.500 livres les salaires dans les entreprises forcées de suspendre leur activité.

En avril, l'endettement public britannique avait déjà amorcé une décrue comparé à 2020, tout en restant proche de ses records historiques.

L'emprunt public pour l'année fiscale terminée en mars a été revu en légère baisse de 1,1 milliard à 299,2 milliards de livres mais reste le plus élevé jamais enregistré depuis mars 1946, et représente 14,3% du produit intérieur brut.

Les mesures de soutien aux particuliers et entreprises pendant la pandémie ayant représenté 204,2 milliards de livres - soit 28% des dépenses du gouvernement, qui ont atteint en tout 942,6 milliards de livres.

"La solide reprise économique commence à se voir dans l'endettement moins élevé du gouvernement. Cela renforce notre opinion que les hausses d'impôts et baisses de dépenses publiques, redoutées par beaucoup, peuvent être évitées", estime Thomas Pugh, de Capital Economics.

afp/ck