Royaume-Uni: l'inflation accélère à 1% en juillet sur un an

Londres (awp/afp) - L'inflation a accéléré à 1% en juillet sur un an au Royaume-Uni, avec la réouverture de l'économie, grâce à une baisse moins forte des prix dans l'habillement et les transports, a annoncé mercredi l'Office national des statistiques.

La hausse des prix dans le pays, qui était de 0,6% en juin, se reprend depuis plusieurs semaines après des mois de restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

L'inflation était tombée à 0,5% en mai en plein confinement, au plus bas depuis juin 2016.

Malgré un frémissement, le taux est loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire, alors qu'il s'était rapproché en début d'année des 2%.

Au mois de juillet, les prix des vêtements n'ont reculé que de 0,1% sur un an, limitant leur baisse après un recul de 2,2% en juin. Même tendance pour les transports dont les prix ont limité la casse, avec un recul de 0,7%.

Les économistes s'attendent toutefois à un sérieux coup de frein de l'inflation en août, en raison du financement par le gouvernement de la moitié de la note dans les restaurants du lundi au mercredi, afin de donner un coup de pouce à un secteur laminé par la pandémie.

L'accélération de l'inflation depuis mai correspond à un rebond de l'activité économique au Royaume-Uni, après un effondrement record de 20,4% du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre, soit la pire performance en Europe.

Mais le PIB s'est rapidement repris, dès le mois de mai et encore plus en juin, avec le déconfinement progressif, marqué par la réouverture des commerces et des usines, ainsi que la reprise des chantiers.

D'autres statistiques comme les ventes au détail ou les indices PMI d'activité témoignent également d'un rebond de l'activité au début de l'été, même si les économistes s'interrogent encore sur son ampleur sur le plus long terme.

Récemment, la Banque d'Angleterre (BoE) s'est montrée moins pessimiste sur l'année 2020, avec une baisse prévue de 9% du PIB, mais elle anticipe dans le même temps une reprise un peu moins rapide, avec une croissance de 9,5% en 2021.

L'économie britannique ne retrouverait alors son niveau d'avant la pandémie que fin 2021.

