Royaume-Uni: l'inflation grimpe à 6,2% en février après 5,5% en janvier

Londres (awp/afp) - L'inflation a encore accéléré en février au Royaume-Uni, à 6,2% sur un an après 5,5% en janvier, et reste à un niveau record en près de 30 ans, a annoncé mercredi l'Office national des statistiques (ONS).

L'inflation est à son niveau le plus élevé depuis mars 1992, a précisé l'ONS dans un communiqué. Les ménages britanniques espèrent mercredi un coup de pouce du gouvernement face à l'envolée des prix, alors que le Chancelier de l'Echiquier Rishi Sunak est attendu au Parlement pour un discours budgétaire.

La hausse des prix de l'énergie, notamment les factures d'électricité et de gaz des ménages, mais aussi les carburants, ont fortement contribué à tirer les prix vers le haut en février selon l'ONS.

Mais "les prix ont augmenté pour une large gamme de biens et de services, touchant des produits aussi divers que l'alimentation ou les jouets et les jeux", a commenté sur Twitter Grant Fitzner, chef économiste de l'ONS.

Le secteur de l'habillement, dont les prix avaient été pénalisés par les fermetures liées à la pandémie l'an dernier, voit aussi les prix rebondir, ainsi que les secteurs de l'ameublement et des revêtements de sol, selon l'ONS.

L'inflation grimpe depuis des mois et pourrait s'envoler au delà de 8% cette année, selon la Banque d'Angleterre, qui a déjà relevé par trois fois ses taux d'intérêt en quelques mois pour tenter de calmer le jeu.

Alors que les Britanniques pourraient connaître en 2022 la plus forte baisse annuelle de leur revenu disponible réel depuis la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement avait annoncé en février 9 milliards de livres d'aides au pouvoir d'achat des ménages les plus modestes.

Mais les prix plus élevés et volatils des matières premières à cause de la guerre en Ukraine vont en outre s'ajouter en avril à des hausses d'impôts ainsi qu'à l'augmentation d'un plafond des prix de l'énergie pour les particuliers, fixé par le gouvernement.

M. Sunak, sous pression pour faire davantage pour les ménages, présentera mercredi "de nouvelles mesures pour soutenir les personnes confrontées à la hausse du coût de la vie", a assuré le ministère des Finances dans un communiqué.

L'inflation de février "confirme une aggravation de la pression sur les revenus des consommateurs" et les 10% des ménages les plus pauvres "pourraient même voir leurs revenus diminuer jusqu'à 8% cette année", prévient Yael Selfin, cheffe économiste chez KPMG UK.

afp/ck